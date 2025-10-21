Alytaus r. konfiskuoti 57 siaubingomis sąlygomis laikyti šunys: veisėjai gresia įspūdinga bauda

Vis dėlto VMVT pareigūnams pavyko patekti į teritoriją, kurioje jie aptiko gyvūnus, laikomus ankštuose voljeruose grupėmis, rasta viena būda, pritaikyta tik vienam šuniui. Dalis gyvūnų buvo slepiami už dvigubų sienų. Dauguma šunų neženklinti ir neregistruoti Gyvūnų augintinių registre (GAR). Kai kurie turėjo dehidratacijos požymių, buvo sulysę, apatiški, sunkiai judėjo, turėjo akių ir ausų uždegimus, kailis suterštas išmatomis, sulipęs. Nustatyta, kad šunys neturėjo nuolatinės prieigos prie švaraus geriamojo vandens. 18 šunų nebuvo vakcinuoti nuo pasiutligės, kelios kalytės – galimai vaikingos.
„Dalis šunų buvo akivaizdžiai išsekę ir patiriantys stresą. Tokioje sudėtingoje situacijoje bet kokia pagalba yra labai svarbi. Nuoširdžiai dėkojame organizacijai „LT-GYVŪNAMS savanoriai“už pagalbą ir bendradarbiavimą. Tokie atvejai dar kartą parodo, kad tik bendras institucijų, organizacijų ir bendruomenės darbas padeda sustabdyti žiaurų elgesį su gyvūnais ir suteikti jiems saugumą. Norime priminti visiems gyvūnų mylėtojams – prieš įsigydami šunį ar katę būtinai pasidomėkite veislyno reputacija, aplankykite vietą, kurioje yra laikomi šunys, apžiūrėkite visą vadą ir jų motiną. Deja, daugelis žmonių susigundo maža kaina, tačiau toks pasirinkimas „brangiai kainuoja“ patiems gyvūnams – jie nualinti dėl netinkamų (net žiaurių) laikymo sąlygų ir nepriežiūros. Įsigyjamų augintinių streso ir kančių patirtis gali nulemti palikuonių sveikatą ir elgseną. Nepalaikykime šešėlinio verslo, kuris kenkia gyvūnams“, – sako VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.
Už gyvūnų gerovės pažeidimus laikytojai gresia griežta administracinė atsakomybė – bauda iki 4 000 eurų ir mažiausiai 2 metams uždrausta laikyti šunis.
VMVT primena, kad gyvūnų dauginimas neturint tinkamų sąlygų ir leidimų – tai gyvūnų gerovės pažeidimas. Jei žinote ar įtariate, kad jūsų kaimynystėje gali būti vykdomas nelegalus gyvūnų veisimas, kviečiame pranešti užpildžius VMVT pranešimo anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ir +370 5 242 0108.
Alytaus rajonasValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)gyvūnų veisėjai
