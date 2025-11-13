Po siaubingų išbandymų – dar vienas smūgis: žiauriai kankintas šunelis Gausas vėl kovoja dėl savo gyvybės

„Nuaras Lietuva“ savo „Facebook“ paskyroje pranešė, kad šuniuko sveikata vėl rimtai sušlubavo. Kaip teigė veterinaras Paulius Morkūnas, Gausas serga šlapimo pūslės vėžiu.
„Buvo suteikta skubi pirminė pagalba klinikoje Vilniuje, vėliau atlikti tyrimai Dr. L. Kriaučeliūno LSMU klinikose kur Gausas nuolat lankosi.
Diagnozės patikslinimui ir gydymui sutarėme su gyd Pauliumi Morkūnu ir jam dėkingi , kad jis SKUBIAI priėmė ir stacionarizavo mūsų Gausiuką.
Problemos tokios, kad laukti negali, nes šlapintis reikia čia ir dabar…
Žinios nėra labai džiugios, bet mes turime vilties.
Juk Gausas mums ne kartą įrodė, kad JIS gali“, – rašoma įraše.
Pasak P. Morkūno, gyvūnui buvo pradėtas gydymas, skirta chemoterapija.
Primename, kad prieš kurį laiką policijos pareigūnai gavo pranešimą apie Ariogaloje (Raseinių r.) skriaudžiamą šunį. Pranešėjas nurodė, kad moteris keturkojį talžo kastuvu.
Į įvykio vietą pasiųsti policijos pareigūnai išsiaiškino, kad egzekuciją šuniui surengė neblaivi (1,04 prom.) moteris, gim. 1976 m. Mušti keturkojį moteriai padėjo kartu buvęs alkoholio taip pat paragavęs (0,22 prom.) vyras, gim. 1957 m. Policininkai šunį skriaudusią moterį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Šuo buvo perduotas prieglaudos darbuotojams, kurie atskleidė, kad gyvūnas buvo ne tik žiauriai kankintas, bet ir užkastas gyvas.
Dėl žiauraus elgesio su gyvūnais pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokį nusikaltimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
