Šuo iš specialaus sąrašo virto britų šeimos košmaru: sukandžiojo 9 mėnesių kūdikį

Berniukas mirtinai sužalotas buvo lapkričio 2 dieną savo tėvo namuose.
Po tragiško įvykio policija sulaikė du asmenis – vyrą ir moterį. Jie įtariami vaiko nepriežiūra ir negebėjimu tinkamai laikyti nevaldomai pavojingo šuns. Vėliau abu asmenys paleisti už užstatą.
6 metų XL bulio (didžiausi šios veislės šunys) patinas buvo užmigdytas.
„Suėmimai buvo atlikti kaip dalis plataus masto tyrimų, kuriuos pareigūnai atlieka siekdami išsiaiškinti mirties aplinkybes. Tyrimai vis dar vyksta, todėl ir toliau matysite pareigūnus kaimynystėje. Jei turite kokios nors informacijos ar rūpesčių, nedvejodami susisiekite su mumis. Suprantu, kad bendruomenę labai domina detalės, bet dabar tai yra tiesioginis baudžiamasis tyrimas. Labai svarbu, kad žmonės pagalvotų, kaip jų internetiniai komentarai, ypač komentarai ar įrašai socialinėje žiniasklaidoje, galėtų paveikti vykstantį tyrimą ir baudžiamojo teisingumo procesą“, – kalbėjo vyriausiojo policijos komisaro padėjėja Vicky Townsend.
Policija kreipėsi į žmones ir su raginimu suteikti informaciją, jeigu šuo neramiu elgesiu pasižymėjo ir anksčiau.
Tyrimas Gvento koronerio teisme prasidėjo pirmadienį, bet buvo atidėtas iki 2026 m. rugpjūčio, kol tęsis policijos tyrimas.
Preliminari mirties priežastis buvo nurodyta kaip galvos trauma, panaši į šuns įkandimą.
„Jonte Williamas Bluckas, deja, mirė. Trumpai tariant, lapkričio 2 d. jis buvo savo tėvo namuose, kai jam įkando šeimos šuo. Jis buvo nuvežtas į Grange'o universitetinę ligoninę, bet mirė prieš atvykimą. Pradėtas tyrimas, nes yra pagrindo įtarti, kad jis mirė nuo šuns įkandim“, – paskelbė koronerė Rose Farmer.
Kaimynai yra kalbėję, kad šunį galėjo išgąsdinti lauke nugriaudėję fejerverkai, tačiau policija dar aiškinasi detales.
Kaip nurodė BBC, amerikietiškų bulių veislė yra išvesta kryžminant buldogus ir įvairius terjerus.
Jungtinė Karalystė yra netgi išleidusi gaires, kurios padeda atpažinti būtent XL dydžio amerikietiškuosius bulius. Čia pabrėžiama, kad jie išsiskiria dydžiu, raumeningu kūnu ir tvirta kumpa galva.
Šie patinai yra nuo 51 cm dydžio. Amerikietiški buliai XL dydžio laikomi, jeigu atitinka minimalų ūgį bei dalį kitų specifinių savybių.
Jungtinėje Karalystėje XL amerikietiškų bulių laikymas yra apribotas pagal griežtą 1991 metų Pavojingų šunų įstatymą.
Nuo 2023 m. gruodžio 31 d. draudžiama parduoti, atiduoti, palikti be priežiūros ar veisti XL dydžio bulius.
Nuo 2024 m. vasario 1 d. XL dydžio bulių laikymas be išimties pažymėjimo yra nusikalstama veika.
Iki nustatyto termino vyriausybė gavo 61 000 prašymų dėl išimties.
Šeimininkai, kurie kreipėsi dėl išimties, turėjo įsigyti draudimą, paženklinti savo šunį mikroschema ir sumokėti 92,40 svaro sterlingų už kiekvieną gyvūną.
Registruoti šunys turi būti saugiai laikomi, kastruoti, laikomi su pavadėliu ir su antsnukiu viešumoje, bet ne namuose.
Policija gali konfiskuoti neregistruotus draudžiamus šunis, o jų savininkams gresia iki šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir (arba) neribota bauda.
Parengta pagal BBC ir „The Sun“ informaciją.