AugintinisPriežiūra

Prieškalėdinis stebuklas: nepaisant baisios pradinės motinos būklės, visi šuniukai jaučiasi puikiai

2025 m. lapkričio 23 d. 13:23
Lrytas.lt
Ne taip seniai šių mielų šuniukų išgyvenimo tikimybė buvo 50 prie 50 – kai jų besilaukianti motina buvo rasta badaujanti ir per mažo svorio. Dabar šešių savaičių amžiaus šuniukai klesti ir laukia naujų namų.
Daugiau nuotraukų (5)
Kai būsimą šuniukų motiną Poppy (liet. Aguona) atvežė į gyvūnų prieglaudą, ji buvo arti mirties. Kalė svėrė vos daugiau nei 13 kg– o tai pusė jos sveiko svorio. Ir vis dėlto jai kažkaip pavyko keturis keturis patinėlius ir tris pateles.
Gyvūnų teisių aktyvistė Sylvia Van Atta tris savaites miegojo ant preiglaudos grindų – kol slaugė ketverių metų Poppy ir naujagimius, kol jie sustiprėjo. „Tai buvo labai rizikinga“, – sakė S. Van Atta, kuri vadovauja labdaros organizacijai „Many Tears“ Karmartenšyre, Pietų Velse. – Poppy buvo baisioje būklėje, nes jos ankstesnis savininkas susirgo ir negalėjo ja rūpintis. Atsivesti jauniklių su tokiu svoriu yra tikras stebuklas.“
„Aš juos visus maitinau kas dvi valandas, ir pasitelkus veterinarijos gydytojo paskirtus antibiotikus, jie išgyveno“, džiaugiasi prižiūrėtoja.
šuniukaikalė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.