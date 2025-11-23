Prieškalėdinis stebuklas: nepaisant baisios pradinės motinos būklės, visi šuniukai jaučiasi puikiai

Kai būsimą šuniukų motiną Poppy (liet. Aguona) atvežė į gyvūnų prieglaudą, ji buvo arti mirties. Kalė svėrė vos daugiau nei 13 kg– o tai pusė jos sveiko svorio. Ir vis dėlto jai kažkaip pavyko keturis keturis patinėlius ir tris pateles.
Gyvūnų teisių aktyvistė Sylvia Van Atta tris savaites miegojo ant preiglaudos grindų – kol slaugė ketverių metų Poppy ir naujagimius, kol jie sustiprėjo. „Tai buvo labai rizikinga“, – sakė S. Van Atta, kuri vadovauja labdaros organizacijai „Many Tears“ Karmartenšyre, Pietų Velse. – Poppy buvo baisioje būklėje, nes jos ankstesnis savininkas susirgo ir negalėjo ja rūpintis. Atsivesti jauniklių su tokiu svoriu yra tikras stebuklas.“
„Aš juos visus maitinau kas dvi valandas, ir pasitelkus veterinarijos gydytojo paskirtus antibiotikus, jie išgyveno“, džiaugiasi prižiūrėtoja.