Seimas pritarė: žmonėms su negalia valstybė kompensuos šunų pagalbininkų parengimą

Įtvirtinta asmenų su negalia teisė į šuns pagalbininko parengimo išlaidų kompensaciją, taip pat teisė patekti ir būti viešojoje erdvėje, statiniuose, nepriklausomai nuo jų paskirties, naudotis viešuoju transportu ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais (taksi) paslauga.
Minėtieji pakeitimai, numatyti Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų ir Tikslinių kompensacijų įstatymuose, įsigalios nuo 2026 metų gegužės 1 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės teigimu, šunys pagalbininkai itin sustiprina žmonių su negalia savarankiškumą, tačiau didelės šunų pagalbininkų parengimo išlaidos, siekiančios iki 25–30 tūkst. eurų, iki šiol dažnai tapdavo neįveikiamu iššūkiu.
„Džiaugiuosi, kad sėkmingai inicijavome įstatymų pakeitimus ir pagaliau žmonėms su negalia valstybė kompensuos šuns pagalbininko parengimo išlaidas. Taip pat svarbu, kad bus užtikrinta teisė naudotis jų pagalba viešose vietose“, – sako ministrė.
„Dėkoju kolegoms už socialinį jautrumą: Seime šie svarbūs sprendimai buvo priimti sklandžiai, sudarant sąlygas sukurti veiksmingą šios pagalbos teikimo mechanizmą Lietuvoje“, – teigia viceministrė Rita Grigalienė.
Numatoma, kad asmuo su negalia turės teisę į šuns pagalbininko parengimo išlaidų kompensaciją, kuri sieks iki 90 proc. faktinių šuns pagalbininko parengimo išlaidų, bet bus ne didesnė kaip 300 bazinių socialinių išmokų dydžio. Šiuo metu tai yra 21 tūkst. eurų.
Taip pat atsisakoma reikalavimo, kad šunį pagalbininką gali parengti tik šuns pagalbininko rengėjas, turintis tarptautinių organizacijų akreditaciją. Tai užtikrins, kad bus išplėstas šunų pagalbininkų rengėjų ratas, šunis pagalbininkus galės rengti fiziniai ar juridiniai asmenys, net ir neturintys tarptautinės akreditacijos, tačiau, siekiant užtikrinti aukštus šunų pagalbininkų rengimo kokybės standartus, bus parengti ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinti reikalavimai šuns pagalbininko rengėjui.
Seimui priėmus įstatymų pakeitimus, kartu su dar 2024-ųjų pabaigoje sudaryta tarpžinybine darbo grupe, į kurios sudėtį įtrauktos ir nevyriausybinės organizacijos, bus rengiami įgyvendinamieji teisės aktai, reglamentuojantys sėkmingą naujos tvarkos įgyvendinimo mechanizmą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)Šunyspagalbininkai
Rodyti daugiau žymių