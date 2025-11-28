Už šuns ar katės gydymą – išsižioti verčiančios kainos: gali skirtis net 8 kartus

Kaip pastebi Klaipėdos DR. VET gyvūnų ligoninės vadovas Valdas Paulikas, sugrįžę į Lietuvą trumpų atostogų, svetur įsikūrę lietuviai nepamiršta pasirūpinti ir savo augintiniais. „Iš užsienio grįžę lietuviai savo augintinius ir paskiepija, ir reikiamais vaistais pasirūpina, ir dėl gydymo kreipiasi, jei augintinis turi kokių nors sveikatos problemų. Viską sutvarkome nuo – iki.
Kaip ir žmonių medicinoje, labai populiarios ir odontologijos paslaugos. Kitaip tariant, skubama sutvarkyti ir savo keturkojų dantis, daromos burnos higienos procedūros.
Šios ir kitos veterinarijos paslaugos Lietuvoje yra daug pigesnės. Pavyzdžiui, rentgeno paslauga veterinarijos klinikose Anglijoje kainuoja apie 700 svarų, o pas mus – apie 100 eurų. Tai yra net aštuonis kartus pigiau“, – pastebi veterinarijos gydytojas V. Paulikas.
Anglijoje gyvenanti dviejų buldogų šeimininkė: kai šunys tokie aktyvūs, nuolat kas nors nutinka
Daugiausiai emigrantų su augintiniais sulaukiama iš Norvegijos, Švedijos, Anglijos ir kitų šalių. Kainų skirtumai, palyginti su Vakarų Europos veterinarijos klinikomis, – akivaizdūs. Tačiau iš svetur pargrįžtančius tautiečius vilioja ne tik kainos.
Anglijoje gyvenanti Gintarė Levšina sako, kad daug svarbiau yra geresnė paslaugų kokybė, o būtent Lietuvos veterinarijos gydytojais ji teigia pasitikinti kur kas labiau. Moteris augina du anglų buldogus, su kuriais visuomet lankosi toje pačioje klinikoje Klaipėdoje.
„Mano šunys labai aktyvūs, todėl jiems nuolat kas nors nutinka. Jie turi alergijų, artritą, problemų su ausimis – net nežinau, nuo kurio galo pradėti vardinti bėdas. Ir visuomet grįžę keliaujame su šunimis į tą pačią kliniką Klaipėdoje, nes čia mumis geriausiai pasirūpina“, – pasakoja moteris.
Dviejų buldogų šeimininkė Gintarė sutinka: veterinarijos paslaugos Lietuvoje yra daug pigesnės nei Anglijoje. Tačiau, pasak jos, veterinarijos paslaugos Lietuvoje yra ne tik pigesnės, bet ir kokybiškesnės.
„Mes Klaipėdoje savo šunis gydome būtent dėl kokybės. Anglijoje trūksta gydytojų ir nėra tokio savo srities išmanymo, kaip Lietuvoje. Čia daug sklandžiau vyksta tyrimai, greičiau paskiriamas gydymas.
Visai kitas greitis ir gydymo kultūra. Štai Anglijoje mūsų šuniui išrašė tabletes nuo alergijos, bet jo būklė vis negerėjo. Tuo tarpu Lietuvoje veterinarijos gydytojai pasakė, jog šuniui buvo skirta per maža vaistų dozė – su tokiu dozavimu jokio pagerėjimo net ir negalėjo būti. Nežinau, kodėl taip nutinka. Gal ten medikams tiesiog trūksta patirties“, – svarsto dviejų augintinių šeimininkė.
DR. VET Klaipėdos gyvūnų ligoninės vadovas V. Paulikas pastebi, kad emigrantų augintiniai yra mylimi ir rūpestingai prižiūrėti. Paprastai jų šeimininkai investuoja į kokybišką pašarą, reguliarius profilaktinius patikrinimus ir nieko negaili savo mylimiems augintiniams.
„Tačiau iš savo pacientų kartais girdime, kad užsienio klinikose jiems pasiūloma tik simptomų malšinimo strategija arba paviršutiniški sprendimai, kai tuo tarpu pas mus stengiamasi ieškoti problemų priežasčių bei taikyti kompleksinį gydymą, – pastebi V. Paulikas. – Taip pat mūsų tautiečiai dažnai mini, kad užsienyje specialistų konsultacijų tenka laukti savaitėmis, kai čia sudėtingesnį tyrimą ar operaciją galima atlikti jau po kelių dienų.“
Veterinarijos gydytojas taip pat pateikia ir konkrečių kainų palyginimų tarp veterinarijos klinikų Lietuvoje ir svetur. „Pavyzdžiui, šuns dantų valymas su sedacija Norvegijoje gali kainuoti 400–500 eurų, kai pas mus kaina siekia apie 100–130 eurų. Katės kastracija Anglijoje kainuoja apie 600 svarų, Lietuvoje – 70–90 eurų.
Už ultragarso tyrimą Švedijoje tenka sumokėti 300–350 eurų, o pas mus tokia procedūra kainuoja apie 60 eurų. Iš užsienio grįžę augintinių šeimininkai sako, kad už vienos sudėtingesnės procedūros kainą užsienyje pas mus galima atlikti visapusišką sveikatos patikrinimą ir dar bent kelias procedūras“, – pastebi DR. VET Klaipėdos gyvūnų ligoninės vadovas V. Paulikas.
Specialisto pagalbos prireikia ir smėlio prisivalgiusiems augintiniams
Į gyvūnų ligoninę Klaipėdoje kreipiasi ne tik emigrantai, bet ir gyventojai iš kitų Lietuvos miestų. Atvykę į pajūrį savaitgalio išvykai ar ilgesnių atostogų, jie kreipiasi į specialistus dėl pačių netikėčiausių nusiskundimų.
„Mums gyvūnus atveda ir atostogaujantys vilniečiai, kauniečiai, kitų miestų ir kaimiškų vietovių gyventojai. Jiems atostogaujant pajūryje su augintiniais nutinka įvairiausių dalykų – pavyzdžiui, šunys bežaisdami prisivalgo paplūdimio smėlio, perkaista, susižeidžia ar pasigauna erkę“, – pasakoja V. Paulikas.
Jis priduria, jog tie laikai, kai gyvūną gydė vienas veterinarijos gydytojas, jau praeityje.
„Mes jau turime specializuotus dermatologus, kardiologus, odontologus, traumatologą, oftalmologą, stiprius echoskopijos ir rentgenologijos specialistus. Iš esmės turime visus svarbiausius specialistus, kokių tik gali prireikti augintinių sveikatos priežiūrai.
Tai yra didelis žingsnis pirmyn veterinarijos srityje uostamiestyje. Net jei susiduriame su itin retais susirgimais, visada galime pasitelkti į pagalbą kolegas iš Vilniaus ar Kauno“, – sako veterinarijos gydytojas V. Paulikas.
Neseniai atidarytoje DR. VET Klaipėdos gyvūnų ligoninėje įkurtas ir keturkojų intensyviosios terapijos inkubatorius su deguonies kamera, kuriame stebimi ir gydomi pažeidžiamiausi pacientai.
Taip pat ligoninė gyvūnų gydymui įsigijo pažangų endoskopijos aparatą, modernų gydomąjį lazerį ir naujausią rentgeno įrangą. V. Paulikas sako, kad tai leidžia teikti augintiniams dar platesnį paslaugų spektrą.
„Naujojo endoskopo dėka galime su minimalia invazija apžiūrėti šlapimo takus, ausų, nosies kanalus – patekti ten, kur anksčiau negalėdavome taip paprastai prieiti. Tai mažiau invazinė procedūra, o gijimas po jos kur kas greitesnis.
Tuo tarpu lazeriu galime gydyti lėtinius augintinių sąnarių, stuburo, nugaros skausmus, šlubavimą. Lazeris taip pat padeda paspartinti žaizdų gijimą, gydo lėtines odos ir inkstų ligas.
Naudodami lazerį chirurgijoje galime atlikti kruopštesnius pjūvius. Lazerio intervencija yra minimali ir trunka tik keletą minučių“, – apie naujoves veterinarijoje, kurios jau prieinamos ir Klaipėdoje, pasakoja veterinarijos gydytojas.
