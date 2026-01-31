Iš po žemių sklindantis gailus katino kniaukimas Pagėgiuose sukėlė tarnybas ant kojų

Pagėgių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nekasdieninį pranešimą ketvirtadienį (sausio 29 d.) gavo per pietus.
Ugniagesiai gelbėtojai iškviesti į pačiame Pagėgių mieste esančią Turgaus gatvę.
Apie 13.09 val. skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 paskambinęs pagėgiškis informavo, jog į požeminį konteinerį yra įkritęs katinas.
Atvykus į vietą, informacija pasitvirtino.
Paaiškėjo, kad nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė jauno amžiaus katinas.
Ugniagesiams gelbėtojams į požeminį konteinerį leistis nereikėjo.
Katinėlis sėkmingai „sužvejotas“ ir į paviršių iškeltas panaudojus gelbėjimo virvę bei maišą.
„Vakarų ekspresas“ rašė, kad šiomis dienomis Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai Vakarų Lietuvoje sėkmingai atliko ne vieną laukinio ir naminio gyvūno gelbėjimo operaciją.
KatinasaugintiniaiPagėgiai
Rodyti daugiau žymių