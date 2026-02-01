Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Nacionalinio pasipriešinimo centro publikacija „Telegram“ tinkle.
Laikinai okupuotame Mariupolyje padėtis su apleistais gyvūnais sparčiai blogėja.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų nacionalinio pasipriešinimo centro duomenimis, mieste užfiksuotas padidėjęs benamių šunų išpuolių prieš civilius gyventojus skaičius.
Pastarosiomis dienomis užregistruoti nauji įkandimų atvejai, tarp jų – dviem vaikams, kurie buvo paguldyti į ligoninę medicininei priežiūrai.
Okupacinės administracijos reakcija
Nepaisant akivaizdžios grėsmės gyventojams, Rusijos okupacinė valdžia, anot Centrinės žvalgybos valdybos, apsiriboja formaliais veiksmais ir nesiima realių žingsnių problemai spręsti.
„Nepaisant to, okupacinė administracija ir toliau imituoja atsakomąsias priemones, iš esmės neišspręsdama problemos“, – teigiama ataskaitoje.
Sistemos degradacija
Nacionalinio pasipriešinimo centras pabrėžia, kad situacija su benamiais šunimis nėra pavienis incidentas, o platesnės problemos dalis.
Centrinės žvalgybos valdybos teigimu, tai, kas vyksta, rodo valdymo sistemos degradaciją laikinai okupuotose teritorijose, kur pagrindiniams saugumo ir sanitarinės kontrolės klausimams neskiriamas deramas dėmesys.
Pavojus gyventojams
Ekspertai pabrėžia, kad sistemingo darbo su benamiais gyvūnais stoka didina infekcijų plitimo riziką ir kelia tiesioginę grėsmę žmonių, ypač vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių, gyvybei ir sveikatai.
Pažymėtina, kad laikinai okupuoto Alčevsko mokyklose užfiksuotas masinis streptodermos plitimas tarp vaikų, tačiau okupacinė administracija, nepaisant rizikos mokinių sveikatai, neįveda karantino ir neperkelia mokymo į nuotolinį formatą. Pasak Nacionalinio pasipriešinimo centro, kai kuriose švietimo įstaigose, ypač 9-ojoje mokykloje, kai kurių klasių mokinių susirgo daugiau nei pusė.
okupantaiRusijos agresijabenamiai gyvūnai
Rodyti daugiau žymių