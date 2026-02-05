„Įtartini“ tipai degalinėje: Lazdijų policijos iškvietimas – su netikėta atomazga

„Patruliuojantys Lazdijų pareigūnai gavo pranešimą apie du „įtartinus tipus“, užsukusius į degalinę. Pranešėja prašė paskubėti – buvo neramu.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad „tipai“ – iš namų pabėgę didelių veislių šunys. Nors išvaizda kiek bauginanti, keturkojai buvo draugiški, neagresyvūs ir geranoriškai vykdė policijos pareigūnų nurodymus – be jokių diskusijų įlipo į tarnybinį automobilį. Incidento metu niekas nenukentėjo.
Tuo metu lauke spaudė net –30 laipsnių šaltis, todėl pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų – ieškojo keturkojų šeimininko arba vietos, kur gyvūnai galėtų būti saugiai sušildyti.
Šunims suteikta reikalinga pagalba, o netrukus jie saugiai grįžo į namus. Keturkojų šeimininkams primename: esant dideliam šalčiui augintiniai ypač pažeidžiami.
Prašome pasirūpinti, kad šunys nepabėgtų iš namų ar kiemų – patikrinkite tvoras, vartelius, pavadėlius.
Net ir draugiškas augintinis viešoje vietoje gali išgąsdinti aplinkinius, o pats – nukentėti nuo šalčio ar kitų pavojų“, – rašoma Alytaus policijos paskyroje feisbuke.
