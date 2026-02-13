Po sunkios kovos – liūdna žinia: Gausas neišgyveno

„Yra pradžia ir pabaiga, o mes tarp to, ką vadiname gyvenimu.
Gyvenimas Gausui nutiko ne iš karto. Egzistencijoje nuskandintas šuo turėjo mirti sumuštas ir užkastas gyvas, tačiau kažkur iš aukščiau jam buvo sudėliota kitaip ir jis tapo SIMBOLIU.
Vilties, kovos ir nuo išgelbėjimo dienos godžiai gėrė kiekvieną gyvenimo gurkšnį. Nuolankiai, su dideliu dėkingumu ir pozityvu, niekam niekada nejausdamas pykčio.
Paradoksalu, kad visiems kovotojams gyvenimas siunčia išbandymus. Nuo niekšingų šeimininkų rankos išgelbėtas šuo atsistojo ant kojų ir pasveiko, bet neilgai trukus, jį užklupo sunki onkologija.
Negalime nupasakoti žodžiais, kokie esame dėkingi kiekvienam iš jūsų, lydėjusiems Gausą kiekviename jo naujo gyvenimo žingsnyje.
Dėkojame veterinarijos klinikai „Ruminavet“ ir jos vadovui Pauliui Morkūnui bei klinikos personalui už tai, kad net ir tamsiausiu ligos periodu, jie buvo šalia, gydė ir darė viską, kad jis jaustųsi gerai ir kartu su juo kovojo iki galo.
Kažkas sakytų, kad 5 mėnesiai ne daug, bet, rodos, per juos Gausas nugyveno tiek, kiek kiti šunys nenugyvena per visą gyvenimą.
Pajusti saldaus gyvenimo skonį jam padėjo patys nuostabiausi globėjai pasaulyje bei jų dar du augintiniai, todėl Gausas per tuos mėnesius niekuomet nebuvo vienišas ir jam nieko netrūko.
Gausas visuomet bus asmenybė ir išskirtinės istorijos dalis.
Gausai,
Net neabejojame, kad dabar guli ant debesies ir mums visiems vizgini uodegą.
Visuomet tave mylintis Nuaras“, – feisbuke paskelbė liūdną žinią VšĮ „Nuaras Lietuva“.
Žmonių ir likimo nuskriaustu šuneliu rūpinęsis garsus Lietuvos veterinaras Paulius Morkūnas pasidalino liūdnu įrašu apie Gausą ir padėka neabejingiems žmonėms.
„Prisiminsime jį visi kaip didžiausią kovotoją – už save ir už visus Lietuvos gyvūnus.
Šiandien mums visiems yra labai liūdna diena. Deja, su giliu liūdesiu norime pranešti – Gauso su mumis jau nebėra…
Jo gyvenimas nebuvo lengvas – jis buvo sužalotas beširdžių žmonių rankomis, vėliau užklupo sunki onkologinė liga. Tačiau net ir tada mes kartu su juo nepasidavėme. Turėjome gražius ir prasmingus 5 mėnesius su nuostabiais globėjais ir jūsų visų palaikymu. Gyvenome ir džiaugėmės kiekviena diena.
Sunku priimti tokį sprendimą, tačiau negalime ignoruoti realybės ir leisti jam likti kančioje. Deja, net ir veterinarinė medicina ne visada gali padaryti stebuklą.
Labai liūdna. Tačiau kartu su Nuaro fondu norime nuoširdžiai padėkoti visiems Lietuvos žmonėms, kurie nebuvo abejingi, neliko nuošalyje ir buvo kartu šioje mūsų kelionėje.
Gausai, buvai, esi ir išliksi visų Lietuvos žmonių širdyse visą gyvenimą.
Geros tau kelionės, drauge“, – rašė garsus veterinaras.
Lietuvą sukrėtus išpuoliui Ariogaloje prieš šunelį Gausą, kuomet jis buvo daužomas kastuvu ir po 12 smūgių užkastas po žeme, 2025 m. gruodžio pradžioje baudžiamąją bylą pirmą kartą iš esmės atvertė teismas. Gyvūnas gyvas liko per stebuklą, o smurtautojai buvo patraukti atsakomybėn.
Į Šiaulių apylinkės Raseinių rūmų padalinį Kelmėje atvyko buvusi keturkojo šeimininkė 49 metų Ilona Ščerbinskienė ir pastarosios bendrininkas 68 metų Kęstutis Butkus, kuriems pareikšti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnu. Abu kaltinamieji jaučia potraukį svaigalams.
Egzekucija buvo rengiama Ariogalos miestelyje, I. Ščerbinskienės pažįstamo K. Butkaus valdoje, kurioje tuo metu vyko išgertuvės.
Prokuratūros tvirtinimu, lindynę primenančio privataus namo kieme I. Ščerbinskienei itin brutaliai talžant spanielio mišrūną Gausą, jos bendrininkas laikė keturkojį, kad kankinamas jis negalėtų pabėgti.
Tyrimo duomenimis, 2025 metų birželio 19 dieną būdama svečiuose moteris dėl kažko įniršo ant augintinio, kurį buvo atsivedusi į išgertuvių „tašką“, ir čia pat nusprendė su juo susidoroti. Pasipylus smūgiams kastuvu, šuo čia pat buvo užkastas po žeme.
Garsų šuns cypimą ir inkštimą išgirdę aplinkinių namų gyventojai nedelsdami iškvietė pagalbą – operatyviai atvykę policijos pareigūnai ištraukė Gausą iš po žemių ir pasirūpino, kad jis kuo greičiau būtų pristatytas pas Kauno veterinarijos gydytojus.
Tyrimo metu atliktos ekspertizės išvadose patvirtinama, kad Gausas patyrė gyvybei pavojingus sužalojimus, kurie lėmė reikšmingus neurologinius pažeidimus, motorinės ir mentalinės funkcijos sutrikimus.
Veterinarijos specialistai nustatė, kad Gausui kastuvu buvo smogta mažiausiai 12 kartų. Keturkojui buvo itin stipriai sudaužyta kaukolė.
I.Ščerbinskienei ir K. Butkui gresia baudos, viešieji darbai, laisvės apribojimas, areštas arba kalėjimas iki 1 metų. Anksčiau jiedu jau buvo teisti.
Kadangi buvusi Gauso šeimininkė bent jau ikiteisminio tyrimo metu niekur nedirbo, savo vardu neturi turto, vargu ar ji susimokėtų baudą.
Po šio itin skaudaus atvejo visuomenėje kilo pasipiktinimas dėl pernelyg švelnių bausmių gyvūnų kankintojams, prabilta apie būtinybę jas sugriežtinti.
