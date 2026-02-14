AugintinisPriežiūra

Po augintinio mirties – gedulas: psichologijos profesorius atskleidė, kas darosi žmogaus galvoje netekus gyvūno

2026 m. vasario 14 d. 17:29
Lrytas.lt
Mylimos katės ar šuns netektis sudaužo širdį. Naujas tyrimas netgi rodo: gedulas dėl gyvūno yra toks pat gilus, kaip ir dėl šeimos nario žmogaus. Tyrimas patvirtina, kad žmonės, gedintys dėl augintinio netekties, gali susirgti užsitęsusio gedulo sutrikimu (PGD – „Prolonged Grief Disorder“), psichine liga, kurią paprastai sukelia mylimo žmogaus mirtis.
Daugiau nuotraukų (11)
PGD yra psichinė liga, pasireiškianti mėnesius ar metus trunkančiu gedulu, intensyviu ilgesiu, neviltimi bei sunkumais kasdieniame gyvenime.
Iki šiol oficialiai ji galėjo būti diagnozuojama tik po žmogaus mirties.
Tyrimo metu buvo apklausti 975 suaugusieji Didžiojoje Britanijoje, o rezultatas nustebino: 7,5 proc. tų, kurie neteko augintinio, atitiko PGD kriterijus – šis rodiklis palyginamas su gedulu po artimo draugo mirties.
Panašūs rodikliai nustatyti ir netekus senelių, brolių ar seserų bei partnerių. Tik mirus tėvams ar vaikams šie rodikliai buvo gerokai aukštesni.
Apie penktadalis apklaustųjų, patyrusių tiek žmogaus, tiek gyvūno netektį, nurodė, kad gyvūno netektis juos paveikė stipriau.
Tai prieštarauja ankstesnėms žinioms, pagal kurias nukentėjusieji dažnai slopina savo gedulą dėl gėdos ar baimės likti nesuprastiems.
Tyrimo autorius Philipas Hylandas, Airijos Meinuto universiteto psichologijos profesorius, pabrėžia, kad gedulo simptomai yra identiški – nepriklausomai nuo to, ar mirė žmogus, ar gyvūnas.
Tyrimas pateikia „nuoseklių ir įtikinamų įrodymų“, kad gedulas dėl augintinio yra ne mažiau pagrįstas.
Tai, kad kenčiantieji, nepaisant sunkių simptomų, negali gauti diagnozės, P. Hylandas laiko problematišku dalyku.
„Sprendimas nelaikyti augintinio netekties PGD gedulo kriterijumi yra ne tik moksliškai klaidingas, bet ir beširdis“, – teigė tyrimo autorius.
Profesorius ragina išplėsti šios ligos kriterijus, įtraukiant ir žmones, netekusius augintinio.
augintinisnetektisLiga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.