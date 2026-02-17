Plinta šokiruojantis vaizdo įrašas: pasipiktinę gyventojai prašo visuomenės pagalbos

Vaizdo medžiagoje matyti, kaip asmuo trenkia šunį į žemę, o vėliau jį tampo už pavadėlio.
Iš įrašo susidaro įspūdis, kad tai gali būti vyras, tačiau oficialiai ši informacija kol kas nėra patvirtinta.
Gyventojų teigimu, vaizdo įrašas greičiausiai filmuotas vadinamajame „Susivienijimo“ rajone. Tiksli įvykio vieta ir laikas kol kas nėra aiškūs.
Prie vaizdo įrašo socialiniuose tinkluose netruko pasipilti komentarai – žmonės reiškia susirūpinimą dėl gyvūno būklės ir ragina nustatyti įraše matomą asmenį.
Kai kurie gyventojai tikina apie incidentą jau informavę atsakingas tarnybas.
Už žiaurų elgesį su gyvūnais Lietuvoje gresia administracinė ar baudžiamoji atsakomybė. Tokius atvejus tiria policija bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Jei turite papildomos informacijos apie galimą incidentą ar atpažįstate vaizdo įraše matomą vietą ar asmenį, raginama kreiptis į teisėsaugą.