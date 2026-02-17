AugintinisPriežiūra

Plinta šokiruojantis vaizdo įrašas: pasipiktinę gyventojai prašo visuomenės pagalbos

2026 m. vasario 17 d. 18:14
Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas galimas žiaurus elgesys su gyvūnu Jurbarko mieste. Įrašu dalijasi jurbarkiečiai, reiškiantys pasipiktinimą ir raginantys atsakingas institucijas imtis veiksmų.
Daugiau nuotraukų (4)
Vaizdo medžiagoje matyti, kaip asmuo trenkia šunį į žemę, o vėliau jį tampo už pavadėlio.
Iš įrašo susidaro įspūdis, kad tai gali būti vyras, tačiau oficialiai ši informacija kol kas nėra patvirtinta.
Gyventojų teigimu, vaizdo įrašas greičiausiai filmuotas vadinamajame „Susivienijimo“ rajone. Tiksli įvykio vieta ir laikas kol kas nėra aiškūs.
Prie vaizdo įrašo socialiniuose tinkluose netruko pasipilti komentarai – žmonės reiškia susirūpinimą dėl gyvūno būklės ir ragina nustatyti įraše matomą asmenį.
Kai kurie gyventojai tikina apie incidentą jau informavę atsakingas tarnybas.
Už žiaurų elgesį su gyvūnais Lietuvoje gresia administracinė ar baudžiamoji atsakomybė. Tokius atvejus tiria policija bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Jei turite papildomos informacijos apie galimą incidentą ar atpažįstate vaizdo įraše matomą vietą ar asmenį, raginama kreiptis į teisėsaugą.
JurbarkasŽiaurus elgesys su gyvūnaisŠuo

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.