Didelės gydytojų pastangos pagelbėti katinėliui priėjo aklavietę: šaukiasi pagalbos

„Didelės gydytojų pastangos pagelbėti katinėliui priėjo aklavietę, ilgas antibiotikų kursas neužgesino nuolatinio Čiapo čiaudulio, gurgėjimo nosyje, tad norėdami jam padėti turėjome leistis giliau (ir tuo pačiu brangiau)“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai. Čiapui prireikė kompiuterinės tomografijos, įtariant polipus, tačiau polipai būtų buvusi gera žinia. Užbėgdami įvykiams už akių, taupydami Čiapo sveikatą, tos pačios narkozės metu VšĮ „Naminukai“ atstovai paprašė dar ir mikologinio bei bakteriologinio nosies ertmės išskyrų tepinėlio tyrimo.

Kadangi polipai nebuvo nustatyti, minėtieji tepinėliai buvo išsiųsti į „Laboklin“ laboratoriją Vokietijoje. Po kurio laiko gautas atsakymą, jog Čiapas kenčia nuo stafilokoko bakterijos, kurią įveikti išties nelengva.

„Atsižvelgdami į gautus rezultatus tęsiame gydymą ir tikimės, kad Čiapas įveiks ir šį iššūkį“, – sako prieglaudos atstovai.

„Labai norime, kad Čiapas pasveiktų ir galėtų gyventi be diskomforto, jis nuostabus jaunas katinas, kuriam tiesiog labai nepasisekė. Tokių suvargusių gyvūnų, koks jis buvo mūsų draugystės pradžioje, pastaruoju metu matėme ne taip jau daug. Laikykime kartu už Čiapą kumštukus ir jei tik galėtumėte nors trupučiu prisidėti finansiškai prie gydymo, būtume labai dėkingi. Deja, tokiais atvejais niekaip negalime apsieiti be rimtesnių tyrimų. Be jų tiesiog neįmanoma eiti toliau, todėl labai prašome palaikymo Čiapui. Sąskaita už minėtuosius tyrimus siekia 402,38 Eur. Ar padėsite mums?“, – į gerširdžius žmones kreipiasi gyvūnų gelbėtojai.

Norintiems prisidėti, paaukoti galima: VšĮ „Naminukai“, A/S: LT557300010130312940 (Swedbank), mokėjimo paskirtis – katinėliui Čiapui, PayPal sąskaita: info@naminukai.org.