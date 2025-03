Arši katytė ieško žmogaus, kuris taptų geriausiu draugu: prireiks daug meilės ir kantrybės

„Nežinome, ar Orbita kažkada turėjo namus, bet vos pakliuvus į prieglaudą buvo aršoka katytė ir neretai tvarkydami jos narvą ir keisdami guoliukus, būdavome iš širdies „paboksuoti“, – rašo gyvūnų gelbėtojai.

Orbitos vaikai jau rado namus. Likusi viena be vaikų, po truputį pradėjo socializuotis ir ieškoti kontakto su žmogumi. Šiuo metu su Orbita prieita prie ramios taikos: nors murkimo neteko girdėti, bet savanoriams leidžiasi paglostoma, nebesimuša, puikiai atpažįsta savus ir visada smalsiai stebi.

„Nežinome, kiek laiko prireiktų, kad Orbita visiškai nustotų gūžtis ir taptų žmogaus geriausia drauge, bet manome, kad su šia katyte viskas gali vykti mažais, lėtais žingsniukais, tad jai labiausiai tiktų ramūs šeimininkai, kurie neturėtų didelių lūkesčių jaukumui ir leistų jai tiesiog būti, gyventi ir adaptuotis savo ritmu“, – skelbia VšĮ „Naminukai“.

Be to, kad Orbita yra be galo graži, ji yra ir tvarkinga, rami bei inteligentiška katytė. Ji – nukirminta, nublusinta, paskiepyta, suženklinta ir sterilizuota.

Norėdami susipažinti ir padovanoti Orbitai namus, skambinkite: +370 648 30077 (p.s. Jeigu negalime atsiliepti, parašykite žinutę, kad perskambintume), VšĮ „Naminukai“, Vilnius.