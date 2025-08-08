Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
AugintinisSuteik namus

Nuostabus šešetukas iš Eišiškių laukia, kol bus pastebėti: kiekvienas – vis kitoks

2025 m. rugpjūčio 8 d. 14:06
Lrytas.lt
„Iš Eišiškių dešimtuko liko šeši mažyliai, kurie dar labai laukia savo šeimininkų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Daugiau nuotraukų (14)
Skywalkeris, Luminara, Lėja ir Mara yra smalsučiai, padykę ir labai mieli mažyliai.
Obis ir Yoda – kiek kuklučiai ir galbūt daugiau kantrybės reikalausiantys kačiukai, bet ir jie lengvai leidžiasi paglostomi.
Apie 2–3 mėn. kačiukai yra skiepyti, ženklinti.
„Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti mažiukus, tai labai laukiame anketos!“, – skelbia gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – įspėja „SOS gyvūnai“.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
SOS gyvūnaikatinas ieško namų

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.