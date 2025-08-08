Nuostabus šešetukas iš Eišiškių laukia, kol bus pastebėti: kiekvienas – vis kitoks

Skywalkeris, Luminara, Lėja ir Mara yra smalsučiai, padykę ir labai mieli mažyliai.
Obis ir Yoda – kiek kuklučiai ir galbūt daugiau kantrybės reikalausiantys kačiukai, bet ir jie lengvai leidžiasi paglostomi.
Apie 2–3 mėn. kačiukai yra skiepyti, ženklinti.
„Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti mažiukus, tai labai laukiame anketos!“, – skelbia gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – įspėja „SOS gyvūnai“.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.