Jaunų juodmargių trijulė – ypač meilūs ir žaismingi: gal ieškote geriausio draugo?

Dvi mergaitės ir abi su baltais ūsais. Ursula – trumpo plauko ir Cruella De Vil – ilgaplaukė.
Berniukas Jafar vietoje baltų nupieštų ūsų turi tik taškiuką ant lūpos.
Kačiukams yra apie 3 mėn., jie – skiepyti, ženklinti.
„Atvyko visiški bailiukai, laukinukai, o dabar labai meilučiai, smalsūs, žaismingi ir norintys dėmesio.
Norisi juos, kuo greičiau išleisti į namus, kad nereikėtų vaikystės praleisti prieglaudoje…
Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti, tai labai laukiame anketos!“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.