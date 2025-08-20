Nuostabioji Katigunda – visada šalia žmogaus: būtų pati ištikimiausia draugė

„Tik mes turim taisyklę – jei katė draugiška, tai į lauką ji tikrai negrįžta. Taip Katigunda ir pasiliko ieškoti tikrųjų namų.
Prieš namų paieškas teko susitvarkyti dantukus, nes burnos būklė buvo labai labai bloga. Teko pašalinti net 10 dantų! Pagalvokit, koks jausmas gyventi su 10 gerokai pagedusių dantukų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Dabar jau katytė yra atsigavusi po procedūros; ji – ženklinta, skiepyta, sterilizuota.
Apie 5–6 metų amžiaus, beprotiškai miela, visada norinti būti prie žmogaus, visada susirenka visą dėmesį.
Su kitomis katėmis nesipyksta, virusinių ligų testai (fiv/felv) neigiami.
„Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti Katigundą, tai labai laukiame anketos!“, – praneša gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.