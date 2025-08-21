Vienas prie kito labai prisirišę 3 mėn. broliukas ir sesutė trokšta turėti vienus namus

„Šie du mažyliai atkeliavo pas mus iš vieno iš Vilniaus daugiabučių kiemų. Nors pirmuosius savo gyvenimo mėnesius kačiukai praleido gatvėje, pajutę, kad niekas nebegresia, jie gan greitai pradėjo pasitikėti žmonėmis“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Klevė – drąsesnė už brolį, rainai balta, pūkuota mergytė, mėgsta glostymus, išreikšdama tai švelniu murkimu.
Čimbas – tobulo, išraiškingo raino kailiuko berniukas. Šiek tiek atsargesnis nei sesė, bet taip pat mėgsta paglostukus, tik kol kas bijo būti imamas ant rankų.
Mažyliai labai prisirišę vienas prie kito, tad mielai keliautų ir į vienus namus.
Kaip ir priklauso mažiems kačiukams, jie yra labai žaismingi ir judrūs, tad tikrai lakstys po visus namus, karstysis sofomis, lovomis, užuolaidomis, bandys nuversti daiktus nuo stalo, užšokti ant aukščiausios spintelės, nuversti kas nuverčiama, paragauti gėlių (o kai kurios yra nuodingos katėms) ir t.t. ir t.t.
Todėl prieš priimdami sprendimą į namus priglausti kačiuką turite labai gerai apgalvoti visus aukščiau išvardintus dalykus ir dar daugiau.
Gyvūnas – tai atsakomybė keliolikai metų.
Katinėliai yra apie 3 mėn., jie – nukirminti, skiepyti, čipuoti.
Jei norėtumėte susipažinti su Kleve ir Čimbu „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.