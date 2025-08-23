Jaunas haskio mišrūnas Taifūnas ieško kam sušildyti širdį ir gal kojas

„Taifūnas yra haskio mišrūnas, kuriame telpa tiek daug meilės ir emocijų. Apie tai jis kalba garsiai! Nuostabus, agresijos nerodantis šuo, nori keliauti jau namo ir šaltesnį rudens vakarą šildyti jūsų kojas ir širdis“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Šuneliui – 4–5 metai; jis yra ženklintas, skiepytas, kastruotas.
Namo keliaus tik su sutartimi.
Nerodo jokios agresijos žmogui, leidžia (bet garsiai skundžiasi) maudomas, mėgsta ilgus pasivaikščiojimus ir veterinarijos klinikoje visada sukelia šypsenas.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Jeigu norite susipažinti su Taifūnu, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, prašo gyvūnų gelbėtojai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.