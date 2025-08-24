Vos 2 mėn. katytė dievina keliones automobiliu ir jau išmaišė dalį Lietuvos

„Rutulytė labai anksti neteko tikrosios mamos ir būdama vos dviejų savaičių buvo perduota mums į globą. Maitinančios katės nebuvo, todėl Rutulę išmaitino ir užaugino žmogaus rankos. Gal todėl ši maža katytė ir yra tokia prieraiši, visiškas žmogaus šešėlis“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Gal įdomu sužinoti, o kodėl gi Rutulė? Nuo pirmų dienų mažylė nesiskundė apetitu. Sočiai pavalgius jos pilvas būdavo apvalus, kaip rutuliukas. Buvo dienų, kai pilvas vos pakildavo nuo žemės. Negalima buvo to neįamžinti, todėl rutulinė katytė ir tapo Rutule.
Mėgstamiausios miegojimo vietos – ant peties, ant krūtinės, ant kelių arba tiesiog prisiglaudus prie žmogaus.
Mėgstamiausias maistas – viskas, ką turite ant stalo arba kitaip – viskas ko negalima.
Mėgstamiausias žaislas – kojinės. Tinka tiek paliktos ant žemės, tiek ant jūsų kojų – viskas bus linksmai gaudomos.
Dar vienas įdomus faktas – Rutulė puiki keliautoja! Automobilis ir boksas jos visai negąsdina ir nekelia streso. Kadangi visai mažytė pateko į globą ir ilgai negalėjo būti palikta viena, tai šauniai apkeliavo nemažai Lietuvos miestų.
Rutulei – apie 2 mėnesius. Ji jau visiškai savarankiška – valgo sausą maistą, naudojasi kačių tualetu ir draskykle.
Namo keliaus skiepyta, ženklinta. Reikės pabaigti ausų erkučių gydymą.
„Jei norite priglausti šią mažą širdelę savo namuose, pasižadate mylėti besąlygišką, pasirūpinti jos sveikata, pramogomis ir niekada neišduoti, tai labai lauksime anketos. Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.