Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AugintinisSuteik namus

Už katiną mažesnė jauna šunytė ieško kam atiduoti visą savo meilę

2025 m. rugpjūčio 25 d. 10:17
Lrytas.lt
Čichuana pasiruošusi keliauti namo.
Daugiau nuotraukų (3)
„Mažesnė už katiną, bet judesio ir meilės – daaaug. Paimta iš blogų sąlygų Čichuana nusipelno pačių geriausių namų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Mažutė, linksma, sutaria su kitais šunimis, eiti gražiai su pavadžiu dar reiktų pasimokyti, bet pavadėlio nebijo.
Namo keliaus skiepyta, ženklinta, sterilizuota, yra apie 2–3 metų amžiaus.
Jei norite susipažinti su Čichuana, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
SOS gyvūnaišuo ieško namų

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.