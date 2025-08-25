Už katiną mažesnė jauna šunytė ieško kam atiduoti visą savo meilę

„Mažesnė už katiną, bet judesio ir meilės – daaaug. Paimta iš blogų sąlygų Čichuana nusipelno pačių geriausių namų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Mažutė, linksma, sutaria su kitais šunimis, eiti gražiai su pavadžiu dar reiktų pasimokyti, bet pavadėlio nebijo.
Namo keliaus skiepyta, ženklinta, sterilizuota, yra apie 2–3 metų amžiaus.
Jei norite susipažinti su Čichuana, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.