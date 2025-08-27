Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AugintinisSuteik namus

Vos pusantro kilogramo Pelytė – nenustojanti judėti meilės mašina

2025 m. rugpjūčio 27 d. 07:52
Lrytas.lt
„Mūsų mažoji prieglaudos gyventoja Pelytė ieško namų! Vos 1,5 kg sverianti Pelytė nepalieka abejingo nė vieno, kuris tik susipažįsta su ja. Jos uodegytė niekada nenustoja judėti, o paglostukų jį moka tiesiog išsireikalauti. Tiesa, nieko negavus nueina atsigulti, bet akimis vis tiek lydi žmogų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Pelytė – be galo prieraiši, norinti visada būti šalia žmogaus. Tik kadangi yra visai mažytė, reikia ją šiek tiek pasaugoti nuo didelio pasaulio.
Šunytei yra apie 10 metų, ji – ženklinta, skiepyta, sterilizuota.
„Kiek yra tiksliai metų negalime pasakyti, bet likęs tik vienas dantis“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Dovanojama tik su sutartimi.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Jeigu norite susipažinti su Pelyte, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo „SOS gyvūnai“ savanoriai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
