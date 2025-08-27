Vos pusantro kilogramo Pelytė – nenustojanti judėti meilės mašina

Pelytė – be galo prieraiši, norinti visada būti šalia žmogaus. Tik kadangi yra visai mažytė, reikia ją šiek tiek pasaugoti nuo didelio pasaulio.
Šunytei yra apie 10 metų, ji – ženklinta, skiepyta, sterilizuota.
„Kiek yra tiksliai metų negalime pasakyti, bet likęs tik vienas dantis“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Dovanojama tik su sutartimi.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Jeigu norite susipažinti su Pelyte, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo „SOS gyvūnai“ savanoriai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.