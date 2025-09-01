Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Prieglaudoje užsibuvusi jauna šunytė – tikra padykėlė, laukianti išrinktųjų

2025 m. rugsėjo 1 d. 08:55
Lrytas.lt
Gražuolė Pieva ieško namų!
„Šiek tiek užsibuvo prieglaudoje dėl vaikystėje patirtos kojos traumos, bet mažylė jau jaučiasi puikiai, yra kaip niekada padykus ir be galo nori keliauti į savo namus!
Pieva vis dar šiek tiek keistai deda koją, nes sausgyslės yra laisvos, bet turėtų sustiprėti su laiku. Daugiau informacijos apie tai suteiksime susipažinimo metu“, – įspėja „SOS gyvūnai“.
Apie 6 mėnesių amžiaus šunytė yra ženklinta, skiepyta; dovanojama tik su sutartimi; augs vidutinio, didesnio dydžio.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Jeigu norite susipažinti su Pieva, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo gyvūnų gelbėtojai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
