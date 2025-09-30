Kodėl kai kurios prieglaudos lieka nežinomos? Prisidėti gali kiekvienas

Ši prieglauda tyliai, be didelio triukšmo, kiekvieną dieną gelbsti beglobius gyvūnus, rūpinasi jų sveikata, globa ir ieško jiems naujų namų. Nors jų veikla dažnai lieka nepastebėta, širdimi ir darbais „Miesto rainiukai“ prisideda prie gražesnės, šiltesnės ir atsakingesnės bendruomenės kūrimo.
Kėdainietė kviečia visus gyvūnus mylinčius kraštiečius susivienyti ir padėti tokioms mažoms, bet itin didelį darbą atliekančioms prieglaudoms. Kartais net ir nedidelė pagalba – keli eurai, maisto pakelis ar lašelis savo laiko – tampa gyvybiškai svarbia parama.
Dalijamės jos prašymu:
Kodėl kai kurios prieglaudos lieka nežinomos? Ar tik todėl, kad jos daro mažiau? Tikrai ne. Dažnai būna atvirkščiai – jos daro daugiau nei pajėgia.
Kol senosios, įsitvirtinusios prieglaudos ramiai gyvuoja, daugelis mažesnių – be savo klinikos, be savivaldybių ar valstybės paramos, be atlyginimų – stengiasi iš paskutiniųjų. Už viską moka ne pinigais, o savo sveikata ir laiku. Dirba vos kelios pavargusios, bet dar nepasiduodančios moterys.
Rezultatai? Šimtai išgelbėtų, naujus namus radusių gyvūnų. Tačiau interneto erdvėje jie… dingsta. O žmonės nežino, kiek daug tyliai padaryta.
Kaip išsilaikyti? Kaip išgyventi? Ne tik gyvūnams, bet ir toms moterims, kurios jau pervargusios, tačiau vis dar gelbsti?
Štai pavyzdys – Kėdainių VšĮ „Miesto rainiukai“. Jie daro daugiau, nei galima pakelti. Gelbsti net tada, kai jėgų beveik nebelieka. Bet paklausus žmonių – vos keli yra apie juos girdėję.
Ar tik mokama socialinių tinklų reklama gali padėti? O jei tam nėra lėšų?..
Čia galime padėti MES – kiekvienas, kuriam rūpi gyvūnai:
– paspausti „patinka“ jų puslapyje,
– pasidalinti skelbimu,
– paaukoti nors kavos puodelio vertę.
Kas, jei ne mes? Susivienykime ir padėkime mažoms, bet labai daug darančioms prieglaudoms!
Ačiū už kiekvieną jūsų žingsnį į gera.
Norintys prisidėti prie prieglaudos, kuri mažai kalba apie save, bet tyliai daro stebuklus, galite:
VšĮ „Miesto rainiukai“
a/s LT337044090102926348
Įm. k. 306012261
PayPal: miesto.rainiukai@gmail.com
Kėdainiaigyvūnų prieglaudaKatinas
