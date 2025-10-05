Vos 5 kg sveriantis ilgakojis gražuolis ieško namų: įspėja – labai bijo kačių

„Šis nuostabus mažas ilgakojis jau spėjo apšilti kojas prieglaudoje ir yra pilnai pasirengęs priimti Jūsų mylimo augintinio rolę“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Piris yra prieraišus, šiek tiek jautrus naujiems dalykams mažylis. Nauji žmonės ir aplinka greičiausiai bus iš pradžių baisūs, bet net ir prieglaudos aplinkoje gan greitai apsiprato.
Toleruoja kitus šunis, bet nepanašu, kad labai reiktų jų draugijos, o katinų bijo.
Piris gal neįsimylės Jūsų iš pirmo karto, todėl jis laukia kantrių žmonių, kurie turėtų pakankamai supratingumo (ir skanukų), kad galėtų užtikrintai keliauti namo.
Amžius – apie 4 metai; šunelis yra kastruotas, skiepytas, paženklintas ir bus dovanojamas tik su sutartimi.
Piris sveria apie 5 kg.
„Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Jeigu norite susipažinti su Piriu, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – tvirtina „SOS gyvūnai“.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.