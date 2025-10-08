Vos 5-6 sav. du mažyliai ieško vienų namų, kad kartu būtų drąsiau

Prieš 2 savaites pasakojome jums apie Norvaišių kaime rastus kelių savaičių kačiukus. Jų istoriją galite rasti čia.
„Mažučiai paaugo, sustiprėjo, atsiskleidė mums kaip visiškai nuostabūs, meilūs, žmogaus šilumos norintys leliukai“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Dabar Smilgai (juodai balta mergytė) ir Dagiui (juodas berniukas) yra 5–6 sav., mažyliai auga kaip ant mielių, turi puikų apetitą ir didelius pilvukus.
„Kadangi kačiukai dar tokie maži, neturi mamytės, o tik vienas kitą, mes norėtume išleisti juos į vienus namus“, – įspėja gyvūnų gelbėtojai.
Kodėl verta priglausti du kačiukus
Socializacija ir mokymasis: kačiukai geriausiai išmoksta kačių kalbos iš kitų kačių. Žaidžiant tarpusavyje jie mokosi ribų: ką reiškia per stipriai įkąsti, kaip bendrauti, kaip ramiai spręsti konfliktus.
Energijos išeikvojimas: jauni kačiukai yra kupini energijos. Turėdami vienas kitą, jie gali žaisti ir išsidūkti kartu, todėl mažiau niokoja namus ir blaško šeimininkus naktį.
Mažiau nuobodulio ir streso: vienišas kačiukas gali nuobodžiauti, jaustis izoliuotas, pradėti destruktyviai elgtis (pvz., nuolatinis miaukimas, baldų draskymas). Du kačiukai palaiko vienas kitą ir jaučiasi saugiau, ypač kai šeimininkai būna darbe.
Lengvesnė adaptacija: persikėlimas į naujus namus dviese su pažįstamu broliu/sese ar draugu mažina stresą. Jie greičiau pripranta prie naujos aplinkos, nes turi kompanioną.
Sveikesnė raida: reguliarus žaidimas ir fizinė veikla dviese padeda geriau vystytis raumenims, koordinacijai ir protiniams gebėjimams.
Kačiukai keliaus namo čipuoti, o jiems paaugus nauji šeimininkai turės paskiepyti ir tolimesnėje ateityje kastruoti kačiukus.
Jeigu esate pasiruošę rūpintis ir saugoti šiuos mažylius, turite pakankamai kantrybės jaunų kačiukų išdaigoms ir suprantate, kad katės dažnai gyvena ir 20 metų, užpildykite anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.