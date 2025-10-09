Tikras dviveidis! Išskirtinio charakterio šuo – tik ypatingiems žmonėms

„Šis mažytis šuniukas padalijo mūsų darbuotojų gretas į dvi stovyklas – vieni sako, kad jis labai mielas šunytis, o kiti – kad tikras pikčiurna! O kaip yra iš tikrųjų? Šį skelbimą rašo žmogus, kuris mano, kad jis nuostabus“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Kroksas – labai labai prieraišus šuo. Greičiausiai jis neįsimylės Jūsų iš pirmo žvilgsnio, bet su kantrybe ir skaniu maistu jo meilė savo žmogui taps beribė.
„Lengvai įsivaizduojame jį šiltuose namuose, nuo sofos stebintį savo šeimininko kiekvieną žingsnį“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai.
Jis nėra agresyvus, tačiau mėgsta pagąsdinti. Žmonės, kurie pelnė jo pasitikėjimą, gali jam daryti bet ką – laikyti ant rankų, kelti, traukti nuo maisto ir t. t. Lauke jis labai mėgsta vaikščioti, lakstyti ir žaisti. Visada išgirsta, kai jį kvieti.
Kroksas gerai sutaria su dauguma kitų šunų ir nebijo katinų. Prieglaudoje nerodo pavydo ženklų, moka dalintis dėmesiu.
„Dėl jautresnės sielos ir galimų nemalonių situacijų, kuriose Kroksas gali būti ne taip suprastas, ieškome namų be mažamečių vaikų“, – įspėja gyvūnų prieglauda.
Labiausiai tiktų šeimininkas, kuriam patinka jausti, kad šuo visada šalia – nes jis tikrai bus visada šalia.
Tai tik per trumpą laiką surinkta informacija – namuose dažnai viskas pasikeičia, o šuo atsipalaiduoja.
Kroksui – apie 5 metai, jis yra skiepytas, ženklintas, kastruotas ir bus dovanojamas tik su sutartimi.
„Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu“, – perspėja „SOS gyvūnai“.
Jeigu norite susipažinti su Kroksu, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo gyvūnų prieglauda.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.