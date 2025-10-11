Meilumu išsiskirianti 4-5 mėn. laukinukė dievina žmogaus dėmesį ir trokšta namų

Nors ją buvo sunkiausia pagauti, mielumu ji išsiskiria iš kitų. Yapa murkia be sustojimo, dievina būti glostoma, nekanda ir nenaudoja nagų. Net keista, kad taip ilgai vengė būti pagauta, nes labai mėgsta žmogaus dėmesį.
Mažylė nebuvo lepinama gyvenimo, todėl atvyko atrodydama labai prastai, o viena akytė buvo sužeista.
„Apsilankėme pas okulistą – kol kas specialios priežiūros nereikia, o sterilizacijos metu pabandysime sutvarkyti“, – skelbia gyvūnų gelbėtojai.
Šiuo metu Yapa jau nukirminta, nublusinta, laukia sterilizacijos ir kitų „smagiųjų“ procedūrų. Ji jau po truputį svajoja apie savo namus. Yapai – maždaug 4–5 mėn.
Reikalinga suma padengti Yapos gydymo išlaidas: apie 100 eurų.
Prisidėti galite čia:
Gavėjas: všį SOS gyvūnai
Mokėjimo paskirtis: Yapai
Sąskaitos nr.: LT837300010106209100 (Swedbank AB)
Sąskaitos nr.: LT853500010002326794 (Paysera LT)
Paypal: paypal@sos-gyvunai.lt
Contribee: https://contribee.com/sos-gyvunai
Paskambinus arba išsiuntus SMS numeriu: 1491 (auka 5 Eur.)
Galbūt svajojote apie juodą katiną savo namuose? Jau dabar galite užpildyti anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.