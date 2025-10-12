Prieglaudoje užstrigusio Šanso galimybės mažėja kasdien, bet šis šuo su charakteriu gali tapti geriausiu draugu

1041, tai Šanso prieglaudoje praleistų dienų skaičius...
Su kiekviena diena jo šansai, surasti nuolatinius tinkamus namus, vis mažėja, nes su kiekviena diena jis sensta...
Šansas jau sulaukė to amžiaus, kai jį jau reikia vadinti senjoru. Jam – 9 metai ir 3 mėnesiai, bet jis dar tikrai nesijaučia senjoru.
„Kodėl vis dar nesuradome jam namų? Deja, bet tai padaryti nėra labai paprasta.
Mes Šansą puikiai pažįstame, žinome kas jam patinka, o kas – ne. Mes mokame skaityti jo kūno kalbą, o jis puikiai parodo, jei jam kas nepatinka.
Mums jis yra nuostabus šuo. Jis draugiškas, aktyvus, mėgsta eiti pasivaikščioti, jam patinka sėdėti automobilyje, motyvuotas maistu ir gali išmokti daug komandų bei paklusnumo. Noriai eina pasivaikščioti net su nepažįstamais žmonėmis“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Nemėgsta įvairių procedūrų (nagų kirpimas ir pan.), bet leidžiasi uždėti antsnukį, o tada jau leidžia viską daryti. Pratęs prie narvo.
Jis tinka namams be kitų gyvūnų ir vaikų. Tinka tik žmonėms, kurie turi noro ir laiko užsiimti šuns dresūra.
Tinka tik tvirto charakterio žmonėms, kurie moka pasakyti „ne“.
Šiek tiek darbo ir Šansas taptų geriausiu jūsų draugu, su kuriuo galėsite eiti į miestą išgerti kavos, eiti į žygius miškuose, ramiai žiūrėti serialus namie.
Kastruotas, skiepytas, ženklintas.
Jeigu norite susipažinti su Šansu, tad viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite mūsų anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.