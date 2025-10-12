Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Trumpauodegė išdykėlė trokšta mylinčių namų: nebijo prisilietimų ir būti ant rankų

2025 m. spalio 12 d. 09:18
Lrytas.lt
Katytė su trumpa uodegyte – Merė Popins. Ši žavi mažylė dar ieško namų!
Daugiau nuotraukų (3)
Labai linksma, išdykusi, drąsi, smalsi, bet tuo pačiu ir miela katytė. Nebijo prisilietimų ar būti paimta ant rankų.
„Atvyko su sužeista uodega, tai teko operuoti ir atsisveikinti su didžiąja jos dalimi. Viskas labai gražiai sugijo ir jos gyvenimo kokybei uodegos ilgumas visai neturi įtakos“, – tvirtina „SOS gyvūnai“.
Katytei – apie 3 mėn., ji yra skiepyta, ženklinta. Moka naudotis kraiko dėžute.
„Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti mažylius, tai labai laukiame anketos! Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
