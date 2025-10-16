Visus žmones mylinti 3 m. linksmuolė ieško mylinčių, bet tvirto charakterio žmonių: netinka namai su katėmis

„Bahamai – apie 3 metus, ji gyveno prirakinta prie būdos ir daugiau niekur nebuvo, tik tiek, kiek siekė jos grandinė...
Atvykus į mūsų prieglaudą, prasidėjo naujas jos gyvenimo etapas ir mes jai pažadėjome, kad jis bus nuostabus.
Tad ieškome Bahamai nuostabios šeimos, kuri parodys koks puikus yra pasaulis“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Bahama yra stipri, aktyvi ir žaisminga. Ji visada sėdėjo prie būdos, tad dabar labai mėgsta ilgus pasivaikščiojimus ir tyrinėti aplinką.
Ji myli visus žmones, tik kartais pamiršta, kokia ji stipri ir pati to nenorėdama gali užgauti.
Ji nori draugauti su kitais šunimis, bet dar nemoka gražiai prie jų prieiti.
Namai su katėmis tikrai netinka.
„Jai dar daug ko reikia išmokti, tad ieškome kantrių ir jos dresūra norinčių užsiimti žmonių.
Ši linksmuolė moka būti ir užsispyrusi, tad jai reikalingi taip pat užsispyrę žmonės, kurie nenusileis jos kaprizams“, – perspėja gyvūnų gelbėtojai.
Reikalus atlieka tik lauke, šunė yra sterilizuota, skiepyta, ženklinta.
„Su Bahama tikrai niekada nebus liūdna. Ji moka savo džiaugsmu ir meile išjudinti kiekvieną surūgėlį“, – tvirtina gyvūnų prieglaudos atstovai.
Jeigu norite susipažinti su Bahama, tad viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.