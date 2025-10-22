Šunų parodos prizininkas ieško namų: net ir kojos netekęs jaunuolis skuodžia kaip tornadas

„Labai gaila, bet kojos išsaugoti mums nepavyko, bet Laukas dėl to ir neliūdi, nes skuodžia kaip tornadas ant visų trijų savo letenų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Laukas – labai socialus ir mielas apie 7 mėn. amžiaus jaunuolis, mielai dalyvauja įvairiuose renginiuose, o per vieną jų laimėjo net 2 vietą neveislinių šunų parodoje. Visur elgiasi pavyzdingai, yra draugiškas su žmonėmis ir kitais gyvūnais.
„O dabar apie sveikatą: Laukui amputuota letena, tad visas jo svoris tenka vienai priekinei letenai. Dabar jis nejaučia dėl to jokio diskomforto, lekia ir žaidžia su kitais, kaip bet kuris kitas sveikas šuo. Tačiau kaip bus toliau, mes nežinome. Negalime pasakyti, kada jam gali prireikti papildomos atramos (ratukai, protezas). Gal ir niekada, bet reikia būti pasiruošusiems. Taip pat jam labai svarbu tinkama mityba, nes priaugti svorio jam tiesiog negalima“, – perspėja gyvūnų gelbėtojai.
Laukas prieglaudoje jau praleido visą savo vaikystę ir labai nenori čia praleisti ir paauglystės.
Šunelis yra skiepytas, ženklintas, kastruotas. Viduje tvarkingas, geriausiai tiktų namai be laiptų.
„Labai ieškome didelės širdies žmonių, kurie suteiks Laukui galimybę parodyti, koks jis nuostabus šuo“, – sako gyvūnų prieglaudos atstovai.
Jeigu norite susipažinti su Lauku, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – įspėja „SOS gyvūnai“.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.