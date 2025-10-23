19 kg šunelis – bailokas, bet labai meilus: prašo namų ir supratingų žmonių

„Gimęs ir pusę metų augęs kaime su mama, broliais ir kitais gyvūnais... Nieko toliau tvarto nematė, net prie pavadžio nebuvo pratęs...
Tai nieko keisto, kad Litis prisibijo naujų žmonių ir nepažįstamų vietų bei garsų“, – perspėja „SOS gyvūnai“.
Niekada niekam nerodė agresijos, jei kažko išsigąsta, tai tik loja ir bando bėgti pasislėpti.
Su pažįstamais žmonėmis labai meilus, nuolatos prašo paglostymų, mėgsta apsikabinti ir prisiglausti.
Ličiui – apie 2 m., šunelis yra skiepytas, ženklintas, kastruotas.
Sveria apie 19 kg ir yra stiprus.
„Ličiui ieškome kantrių, supratingų žmonių, kurie turės noro, laiko ir kantrybės užsiimti jo dresūra ir socializacija“, – skelbia gyvūnų gelbėtojai.
Orientuotas į maistą ir paglostymus. Labiausiai jam tiktų ramūs namai, toliau nuo miesto garsų ir triukšmo.
Ličio Žmogau, kur Tu?
Jeigu norite susipažinti su Ličiu, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo prieglaudos atstovai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.