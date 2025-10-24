Lrytas Premium prenumerata tik
Į namus vaikučius išlydėjusi jauna mamytė ieško savo naujos šeimos: labai myli kitas kates

2025 m. spalio 24 d. 10:57
Nuostabi rainiukė Melancholija ieško namų.
„Dar pavasarį ji pateko į mūsų globą ir tik atvykusi padovanojo 4 mažylius. Rūpestingai augino, auklėjo ir džiaugiamės, kad visi jos neklaužados jau rado namus!“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Melancholija tikrai nusipelnė rasti ir savo laimę! Nežinome, kaip ir kodėl ji atsidūrė lauke su didžiuliu pilvu, bet katytė tikrai ne laukinukė…
Melancholija tikrai nuostabi! Švelni, jauki, mėgsta paglostukus, ateina prisiglausti. Gražiai draugauja su kitomis katėmis, miega kartu ir prausia visus.
Po visu švelnumu slepiasi ir šelmiška pusė. Ji žaisminga, mėgsta tiek su katėmis, tik su žaisliukais palakstyti.
Katytei – apie 1,5 metų, ji yra sterilizuota, skiepyta, ženklinta. Fiv/Felv testai neigiami. Tvarkingai naudojasi kraiko dėžute.
„Jei norite atvykti gyvai susipažinti, įsimylėti ir priglausti Melancholiją, tai labai laukiame Jūsų anketos!“, – rašo gyvūnų gelbėtojai.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
