Mašinoje gyvenusi jauna šunytė svajoja apie meilę ir saugumą: pažinties pradžioje – labai kukli

Istorija verta dėmesio! Gyvenusi mašinoje ir vedusi niekam nereikalingas vadas Paloma, pagaliau galės gyventi gerai!
„Taip, Paloma ir jos mažyliai buvo vieni daugiausiai blusų ir kitų parazitų turintys šuniukai mūsų praktikoje. Nuo tokio kiekio blusų nevalingai imi kasytis pats, dar net neprisilietęs prie šuns“, – tvirtina „SOS gyvūnai“.
Laimei tos dienos liko praeityje, visi mažyliai jau rado namus, tad laikas ir mamytei rasti šeimą!
Palomai 2–4 metai, su nepažįstamais ji kukli, reikia kiek daugiau laiko, kol šunytė atsipalaiduoja. Visai neblogai eina su pavadžiu, į kitus šunis nereaguoja. Tvarkinga viduje.
Namo Paloma keliaus skiepyta, ženklinta, sterilizuota.
Jeigu norite susipažinti su Paloma, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
„Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu. Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus. Negali priglausti? Pasidalink“, – prašo gyvūnų gelbėtojai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.