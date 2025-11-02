2 mėn. sesutės ieško namų: įspėja dėl dydžio

„Abi mažylės atkeliavo bailiukės, bet dabar jos tapo tiesiog prielipomis. Mielos, linksmos kukulės, kurioms visas gyvenimas prieš akis!“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Abi merginos jau turi pirmą skiepuką, yra nukirmintos, nublusintos, išmaudytos.
„Kokio dydžio bus galime tik spėti, mamytė virš 20 kg, o tėvas – nežinomas. Dabar joms apie 2 mėnesiai“, – praneša gyvūnų gelbėtojai.
Jei esate pasiruošę priimti į šeimą mažylę šunytę, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo gyvūnų prieglaudos atstovai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.