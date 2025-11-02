Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
AugintinisSuteik namus

2 mėn. sesutės ieško namų: įspėja dėl dydžio

2025 m. lapkričio 2 d. 09:23
Lrytas.lt
Gilė ir Luna pradeda namų paiešką!
Daugiau nuotraukų (3)
„Abi mažylės atkeliavo bailiukės, bet dabar jos tapo tiesiog prielipomis. Mielos, linksmos kukulės, kurioms visas gyvenimas prieš akis!“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Abi merginos jau turi pirmą skiepuką, yra nukirmintos, nublusintos, išmaudytos.
„Kokio dydžio bus galime tik spėti, mamytė virš 20 kg, o tėvas – nežinomas. Dabar joms apie 2 mėnesiai“, – praneša gyvūnų gelbėtojai.
Jei esate pasiruošę priimti į šeimą mažylę šunytę, užpildykite anketą – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Prieš pildant anketą, visi šeimos nariai turi būti 100 proc. pasiruošę užsiimti ir dirbti su nauju šeimos nariu.
„Pildykite kuo išsamiau, nes rinksime labiausiai tinkamus namus“, – prašo gyvūnų prieglaudos atstovai.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
SOS gyvūnaišuo ieško namų

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.