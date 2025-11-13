AugintinisSuteik namus

Išskirtinės šypsenos jauna katytė ieško namų: myli visus žmones ir kates

2025 m. lapkričio 13 d. 07:44
Lrytas.lt
Kalisė į prieglaudą atvyko iš baisių sąlygų, kur pasislėpti nuo vėjo, lietaus ir šalčio galėjo tik po šiferio lakštais…
„Sunku ir patikėti, kad niekada gyvenime nemylėta ji taip myli žmones“, – tvirtina „SOS gyvūnai“.
Labai miela, mėgsta dėmesį ir paglostukus. Visada yra kažkur arti, visada taikosi pakišti savo galvytę po ranka, kad tik ją paglostytų.
Jauki, švelni ir nuostabiai miela apie 4 metų katytė yra sterilizuota, skiepyta, ženklinta. FIV/FeLV testai neigiami.
Labai draugiška su kitomis katėmis.
„Neturi kelių dantukų, buvo atlikta burnos higiena ir dėl prastų gyvenimo sąlygų ir dantų būklės dalį teko pašalinti. Bet dabar turi labai žavingą šypseną“, – skelbia gyvūnų gelbėtojai.
„Jei ieškote naujo šeimos nario, norite atvykti ir gyvai susipažinti su Kalise, tai labai lauksime Jūsų anketos. Būtinai pasitarkite su namiškiais ir pildykite kuo išsamiau“, – prašo „SOS gyvūnai“.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
