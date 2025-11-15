Kraupios būklės į prieglaudą patekęs šunelis po kardinalių pokyčių ieško namų

„Jis gyveno labai prastomis sąlygomis, o juo nebuvo tinkamai rūpinamasi. Kai jis atvyko į mūsų prieglaudą, teko nuskusti jo kailį, nes jis atrodė kaip veltinis, pilnas blusų ir įvairių šiukšlių... Prastos netinkamos mitybos pasekmes jis dar dabar jaučia. Šiuo metu jis jaučiasi puikiai, tik turi valgyti lengvai virškinamą maistą ir papildus tulžies pūslei“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Kutukas be galo mielas ir smagus šunelis. Labai mėgsta prisiglausti ir būti glostomas. Jis taip pat dievina eiti pasivaikščioti, o visus reikalus visada stengiasi atlikti tik lauke.
Pratęs būti narvelyje. Mėgsta ne visus šunis. Ramiai važiuoja automobilyje, gerai elgiasi mieste.
Vienintelis Kutuko minusas, kad labai susijaudinęs pradeda kandžioti pavadėlį arba žnaibyti rankas. Įmanoma dirbti ir atpratinti jį nuo šio blogo įpročio.
Kutukui dar daug ko reikia išmokti, daug ką pamatyti ir suprasti, bet su tinkama dresūra ir kantrybe viskas yra įmanoma.
„Geriausia tiktų namai be mažų vaikų ir kitų gyvūnų. Taip bus paprasčiau ir jam, ir naujai jo šeimai“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai.
Kutukui – apie 8 metus. Šunelis yra kastruotas, skiepytas, ženklintas. Svoris – 11 kg.
Jeigu norite susipažinti su Kutuku, viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.