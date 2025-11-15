Laukuose rasta katė su kačiukais trokšta namų ir žmonių meilės

„Prieš kelias savaites į mūsų globą atvyko nauja kačiukų šeimyna. Mamytė ir 4 mažyliai buvo rasti lauke, viename iš Lietuvos kaimų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Pirminę istoriją galite rasti čia.
„Kačiukai apsigyveno mūsų darbuotojos namuose. Šeimynos kailiukai buvo pilni blusų, ausytės – erkučių, mažylių akytės buvo pažeistos infekcijos, mamytė buvo sulysusi ir nusilpusi.
Dabar kačiukai yra paaugę ir sustiprėję, mamytė atsigavusi, parazitai išnaikinti, akytės pasveikusios, todėl pradedame namų paiešką“, – pasakoja gyvūnų gelbėtojai.
Tera – trispalvė mamytė – smulki katytė, pati kaip vaikas, be galo meili ir žaisminga.
Tidas – ryžas berniukas, jautriausias iš kompanijos, bet su kiekviena diena vis drąsesnis.
Juna – balkšvai pilkšva mergytė, šiek tiek nedrąsi, bet su kiekviena diena vis labiau vertina žmogaus dėmesį.
Tifa – trispalvė mergytė, nuo pradžių mažiausia iš šeimynos, panašiausia į mamytę.
Klaudas, ketvirtasis kačiukas, jau yra rezervuotas.
Kačiukai keliaus į namus čipuoti ir skiepyti pirmuoju skiepu, o mamytė – čipuota, skiepyta ir tik po sterilizacijos.
Amžius: kačiukai – apie 2 mėn., mamytė – 1–2 m.
Jei norėtumėte susipažinti su Tera, Tidu, Juna arba Tifa, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.