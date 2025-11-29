Žaisminga jauna katė su charakteriu, bet labai mylinti žmones, ieško jaukių namų

Aš ne iš tų kačių, kurios turi didžią istoriją – jokių epinių nuotykių. Bent jau niekas apie juos nežino.
Vieną dieną aš tiesiog užklydau į vieno žmogaus kiemą, o paskui mane – keli kačiukai. Mažyliams rado gerus namus, o aš atsidūriau čia, „SOS gyvūnai“ prieglaudoje.
Esu linksma, labai bendraujanti ir mėgstu žaisti. O jei kas nors pradeda mane per daug erzinti – galiu ir įkąsti, kad priminčiau: katės irgi turi savo ribas.
Ieškau savo žmonių, šiltų namų, kur mane priims tokią, kokia esu – juokingą, gyvą ir su charakteriu.
Pažadu: su manimi bus šilta, jauku ir linksma.
Obelėlė skiepyta, ženklinta, sterilizuota.
Katytei – apie 4–5 metai, jai buvo atlikti Fiv/FelV testai – neigiami.
„Jei ieškote naujo šeimos nario, esate pasiruošę adaptacijos laikotarpiui, smagioms išdaigoms ir meilumo akimirkoms, tai labai labai laukiame Jūsų anketos!“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.