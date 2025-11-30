Dukart į prieglaudą atiduota senjorė ieško vienintelių ir paskutinių namų: jai ypač reikia mylinčio žmogaus

„Kartais gyvenimas būna žiaurus... Atrodo, kad po vienų nesėkmingų namų, sekantys bus puikūs ir ten gyvūnas galės nugyventi visą jam likusį gyvenimą. Deja, bet ne visada taip būna...
Stella į mūsų prieglaudą atvyko jau antrą kartą. Pirmą kartą jos atsižadėjo šeimininkai, kurie ją įsigijo Vokietijoje ir 6 metų atidavė į mūsų prieglaudą. Ilgai ji pas mus neužsibuvo ir iškeliavo namo.
Deja, bet dėl tam tikrų priežasčių dabar Stella vėl buvo atiduota į prieglaudą“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Prieglaudoje Stella stresuoja, jai labai reikia žmogaus.
Jai jau beveik 12 metų, bet ji vis dar labai aktyvi. Noriai eina pasivaikščioti, kai nori užšoka ant kelių ir patogiai įsitaiso, leidžiasi imama ant rankų.
Stella buvo pirkta, kaip Džeko Raselo terjerė, bet neturi šią veislę patvirtinančių dokumentų. Jos elgesyje tikrai galima rasti šiai veislei būdingų bruožų.
„Tad Stellai ieškome tu vienintelių paskutinių namų ir žmonių, kurie žino šios veislės ypatumus“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai.
Stellai reikalingi namai be kitų gyvūnų. Likusi be žmogaus ji paloja, tad turbūt labiausiai tiktų gyventi name ar su žmonėmis, kurie nuolatos būna namie arba gali augintinį pasiimti su savimi.
Stella miela ir draugiška šunė, kuriai tikrai reikia žmogaus šilumos ir dėmesio.
Namuose Stella buvo įpratinta dienos metu šlapintis ant palutės.
Šunei 12 metų, ji sterilizuota, skiepyta, ženklinta.
Jeigu norite susipažinti su Stella, tad viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.