Po gyvenimo prie grandinės – viltis turėti tikrus namus: 27 kg gerumo laukia savo žmogaus

„Didelis, minkštas ir labai mielas šuo – štai toks tas mūsų Kiras.
Gyvenimą leido prirakintas grandine, todėl dabar ieško šiltų namų, kuriuose bus tikras šeimos narys“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Kiras ieško kantrių žmonių, kurie parodys, koks gražus ir smagus aplink mus yra pasaulis, kiek daug jo galima pamatyti ir patirti.
Kiras labai stiprus, tad ir šeimininkai turėtų būti tokie pat.
Šunelis visiškai nerodo agresijos.
Kambaryje jam būna nejauku, gąsdina slidžios grindys, bet reikia tik šiek tiek laiko prie visko priprasti.
Su tinkama dresūra, kantrybe ir noru, Kiras taptų pačiu geriausiu pasivaikščiojimų, žaidimų ir ramių vakarų prie TV kompanionu.
Atvykimo į prieglaudą istoriją galite rasti čia: https://www.facebook.com/share/v/1ZywXbQsGt/.
Svoris – apie 27 kg, amžius – tiksliai nežinomas, spėjama, kad šuneliui daugiau nei ketveri.
Skiepytas, ženklintas, kastruotas. Ramiai reaguoja į kitus šunis ir kates.
Stiprus, žaismingas, išdykęs.
Jeigu norite susipažinti su Kiru, tada viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.