Drąsa ir draugiškumu kiekvieną pakerintis pūkų kamuoliukas laukia pačių geriausių žmonių

2026 m. vasario 12 d. 14:54
Pūkų kamuoliukas Hortonas ieško namų.
„Šis nuostabus katinėlis tiesiog atėjo į garbaus amžiaus vyro kiemą, vyras pradėjo jį maitinti ir katinėlis liko. Atšalus orams pasidarė neramu, kad vargšelis gali sušalti…
Hortonas nuo pat pirmos dienos mus nustebino savo drąsa ir draugiškumu“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Katinas džiugiai eina prie žmogaus, trinasi savo pūkuotu kūneliu ir nori, kad jį glostytų, leidžiasi nešiojamas ant rankų. Jam patinka ir žaidimai.
Skiepytas, ženklintas, kastruotas. Fiv/FeLV virusinių ligų testai neigiami.
Draugiškas su kitomis katėmis.
Hortonui yra apie 3 m.
Jei norėtumėte susipažinti su Hortonu, „SOS gyvūnai“ kviečia užpildyti anketą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.
