Niekam nereikalingas šunelis trokštą namų: dovanos visą meilę ir amžiną draugystę

„Trumpos kojytės, ilgas kūnelis, plevėsuojančios ausytės, kas? O gi mūsų Rosas.
Jo gyvenimo istorijos nežinome, nes jis buvo tiesiog rastas klaidžiojantis Jašiūnuose, o šeimininkai taip ir neatsirado.
Tad pradedame kurti naują jo gyvenimo istoriją ir ieškoti jam naujų namų“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Rosas yra labai mielas ir visiems žmonėms draugiškas šuo.
Kirpykloje elgiasi gražiai, tik nepatiko nagų kirpimas.
Reikalus atlieka tik lauke ir noriai eina pasivaikščioti. Narvelyje būna ramiai, bet po pasivaikščiojimo grįžti į jį nenori.
Labiausiai tiktų namai be kitų gyvūnų.
Svoris – apie 15 kg. Vidutinio dydžio.
Amžius tiksliai nežinomas, bet maždaug apie 6 m.
Skiepytas, ženklintas, kastruotas.
Jeigu norite susipažinti su Rosu, viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.