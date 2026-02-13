7 mėn. šoklus ir smalsus šuo dėl susiklosčiusios sudėtingos situacijos skubiai ieško naujų namų

Chavi yra 7 mėnesių amžiaus šuniukas. Jis labai energingas, šoklus ir smalsus. Labai mėgsta įvairius graužiamus žaislus bei natūralius kaulus. Chavi yra imlus komandoms – jis lankė dresūrą ir jau moka pagrindines komandas, nors, žinoma, dar yra kur tobulėti.
Šiek tiek sunkiau jam sekasi gražus ėjimas šalia bei komanda „palik“, ypač kai lauke randa kokį „skanėstą“. Dėl savo paties saugumo jis vedžiojamas su antsnukiu.
Chavier labai mėgsta artumą – jam patinka miegoti ir gulėti ant sofos, prisiglaudus prie žmogaus. Apskritai jis labai myli žmones, jam reikia daug meilės, dėmesio ir buvimo kartu.
Mėgsta ilgus pasivaikščiojimus, kurių metu įtraukiamos komandos ir žaidimai – po jų namuose būna ramesnis. Taip pat jam labai patinka įvairūs laižymo ir uostymo kilimėliai.
Keliaujant automobiliu Chavi nepatinka būti bokse – jis jaučiasi ramiau būdamas prisegtas ant galinės sėdynės, turėdamas daugiau laisvės, galėdamas matyti ir prisiglausti prie žmogaus.
Jis labai emocionalus. Atėjus svečiams nori su visais susipažinti iš arti – apšokinėja, uosto, džiaugiasi. Chavi labai myli žmogų, tačiau turi išsiskyrimo nerimą ir ilgai negali būti vienas.
Paliktas vienas namuose jis būna narvelyje, prie kurio yra pripratęs. Visgi nerimo metu gali kaukti, cypti, kandžioti narvą. Būna laikotarpių, kai nerimo nejaučia visą savaitę, tačiau kartais jis pasireiškia ir kasdien. Naktimis narvelyje miega ramiai.
Prasidėjus paauglystei Chavi dažniau prašosi į lauką, dažniau šlapinasi, jaučiamas teritorijos žymėjimo instinktas, todėl kartais pasitaiko žymėjimų ir namuose.
Jis turi alergiją vištienai, taip pat jautrias, nulėpusias ausytes, kurioms reikalinga atidesnė priežiūra. Tokias procedūras kaip nagų kirpimas ar ausų valymas Chavi toleruoja lengvai, tačiau letenų plovimas jam nelabai patinka.
Su kitais šunimis sutaria gerai, su vaikais taip pat – nors ne visada jaučia ribas ir gali sugriebti per stipriai.
Chavier – jautrus, mylintis ir žmogaus artumo ieškantis šuniukas, kuriam svarbiausia saugumas, kantrybė ir meilė.
Skiepytas, ženklintas.
Jei norite atvykti susipažinti ir priglausti Chavi reikėtų pradėti nuo anketos užpildymo.
Anketa – https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.