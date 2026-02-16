Tikras Taifūnas – ne kiekvienam: ieško stiprių ir veislės ypatumus žinančių žmonių

„Tiek jo išvaizda, tiek charakteris labai panašus į haskių veislę.
Taifūnas yra tikras taifūnas. Jis be galo žaismingas ir kartais per daug įsijaučia, tad rankovės tikrai gali kentėti.
Mėgsta šokinėti ir apsikabinti, tad silpnesnį ir mažesnį žmogeliuką lengvai gali nuversti“, – įspėja „SOS gyvūnai“.
Šis šuo tikrai tiks ne kiekvienam. Jis tinkamas tik tiems, kurie puikiai žino haskių veislės ypatumus. Tiks tik tiems, kurie turi daug kantrybės, laiko ir noro užsiimti šuns dresūra.
Taifūnas yra be galo mielas ir labai nori žmogaus dėmesio.
Laimei, jis moka pabūti ir ramiai.
Automobilyje elgiasi gana ramiai ir tyliai. Kirpykloje elgiasi gražiai.
Taifūnui labiausiai tiktų gyventi name arba bute su gera garso izoliacija arba kaimynais, kuriems netrukdys kartais prasidedantis haskiškas dainavimas.
Šiam gražuoliui dar daug ko reikia išmokti, bet su tinkama dresūra ir kantrybe, viskas yra įmanoma.
Taifūnas yra labai stiprus, tad tinka tik stipriems žmonėms.
Geriau namai be kitų gyvūnų ir mažų vaikų, taip bus lengviau ir jam, ir žmonėms.
Svoris – apie 24 kg, amžius – apie 5 m.
Skiepytas, ženklintas, kastruotas.
Valgo spec.maistą (RC urinary). Turėjo šlapimo pūslės problemų.
Jeigu norite susipažinti su Taifūnu, viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.