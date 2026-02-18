Nemąstančių žmonių auka tapusi 7 kg šunė ieško tikrų namų

„Dar viena grandinės, būdos ir nemąstančių žmonių auka...
Laimei toks gyvenimas baigėsi ir ji šiltai įsikūrė pas mus. Labai tikimės, kad ilgai pas mus neužsibus ir greitai ras tinkamus namus“, – skelbia „SOS gyvūnai“.
Teitė labai meili ir draugiška. Visai nerodo agresijos.
„Ji visada labai linksmai mus pasitinka. Gana ramiai reaguoja į kitus šunis. Noriai eina pasivaikščioti.
Jai ieškome kantrių ir supratingų žmonių, kurie turės noro ir laiko užsiimti tinkama jos dresūra. Ieškome žmonių, kurie priims Teitę į savo namus su visais jos pliusais ir minusais“, – tvirtina gyvūnų gelbėtojai.
Svoris – apie 7 kg, bet reikia šiek tiek priaugti. Amžius – apie 5 m.
Skiepyta, ženklinta, sterilizuota.
„Teitė nusipelnė pagaliau turėti tikrus namus ir atsakingus žmones šalia, tad prieš pildant anketą apgalvokite savo gyvenimą mažiausiai 10 metų į priekį ir tik tada pildykite anketą“, – įspėja gyvūnų prieglaudos atstovai.
Jeigu norite susipažinti su Teite, tai viską gerai apgalvoję kuo išsamiau užpildykite „SOS gyvūnai“ anketą ir nurodykite šuns vardą: https://forms.gle/VoTB1uz3xNF1VvHB6.
Per kelias dienas bus susisiekta tik su atrinktais kandidatais.