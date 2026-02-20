AugintinisSuteik namus

Iš kaltūnų išvaduotas katinėlis meldžia stebuklo

2026 m. vasario 20 d. 14:51
Lrytas.lt
„Tai penktasis ponas iš Panerių katinėlių kolonijos (mūsų globoje jau gyvena Ralfas, Kenzo, Tukas, Katla), pavadinome jį Tūzu. Jis – dar vienas rainas, pūkuotas dėdulė, kuriam pagalbos prireikė dėl visą kūną apėmusių sąvėlų“, – rašo VšĮ „Naminukai.
Visuomet labai gaila gyvenančių lauke pūkuotukų, kurių susivėlęs kailis nešildo, o suformuoja tvirtus, diskomfortą keliančius gniaužtus. Po veltiniu dažnai atsiranda žaizdos, dėkui dievui, ne šiuo atveju.
Procedūros metu veterinarams susidarė įspūdis, kad į kaltūnus įsivėlęs ir tvirtai kaklą apspaudęs antkaklis. Iš tiesų jokio antkaklio ten nebuvo, niekas nesiėmė įsipareigoti ir pasirūpinti rainiuku, tik pašerdavo. Taip būtų gyvenęs ir toliau.
Dabar Tūzas atsikvėpė ramiau, jis buvo kastruotas, nurengti laiko dvasios nebeatitinkantys kailiniai, apžiūrėta ašarojanti akelė, atlikti virusinių ligų testai (neigiami) ir buvo įkurdintas laikinoje namų globoje.
Jam nebereikės grįžti į šaltį, gyvenimo gatvėje karjera baigta.
„Tikime, kad Tūzas tikrai taps geru žmogaus draugu, nes nėra piktas, ramiai priima paglostymus, kalbinimus, tereikia laiko įprasti prie pokyčių, išdrąsėti ir atsiauginti puošnius kailinius.
Kiekvienas iš lauko išgelbėtas katinėlis gerokai paplonina ir taip nestorą mūsų piniginę. Kol kas klinikai likome skolingi 127 eurų. Tikime, kad ir jums pasirodys, jog Tūzas vertas geresnio gyvenimo ir galėsite prisidėti prie veterinarinės sąskaitos apmokėjimo. Ar padėsite?“, – klausia gyvūnų gelbėtojai.
Paaukoti galima: VšĮ „Naminukai“, A/S: LT557300010130312940 (Swedbank), mokėjimo paskirtis: Tūzui.
Paypal sąsk.: info@naminukai.org, o jei norite tapti nuolatiniu rėmėju: https://contribee.com/lt/vsi-naminukai.
NaminukaiKatinasParama
