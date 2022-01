Skriejimas maksimaliu greičiu su šuoliais iš V. Žalos išspaudė visas sultis: „Bandymas neatsilikti nuo pačių greičiausių kainuoja“

„Bandymas neatsilikti nuo pačių greičiausių kainuoja. Nugaros skausmus jaučiu tiek aš, tiek ir Paulo. Jaučiasi, kad antrą dieną iš eilės važiuojame netausodami nei savęs, nei automobilio. Visureigis taip pat kenčia – atsirado pakabos detalių laisvumas“, – apie jiems ir turimai technikai tenkančius išbandymus po finišo pasakojo V. Žala.

Toks važiavimas neatleidžiant akceleratoriaus – visuomet įtemptas. Visgi net ir tokiomis aplinkybėmis P. Fiuza rodydamas kelią dar spėjo ir pasimėgauti įspūdingu Saudo Arabijos kraštovaizdžiu. Tikrąjį nuveiktą darbą geriausiai perteikė V. Žalos veide atsispindėjęs nuovargis.

„Nuvažiavome daug kilometrų ir trasa buvo tokia, kad atsipalaiduoti nėra kada – reikėjo palaikyti didelį greitį, be to netrūko ir kopų. Būtent važiavimas maksimaliu greičiu per mažesnes kopas reikalauja didžiausio susikaupimo – niekada nežinai, kas bus už jų, todėl tenka šiek tiek rizikuoti“, – įtemptos dienos įspūdžiais dalinosi lenktynininkas.

Automobilių įskaitoje kyla intriga

Antrasis greičio ruožas turėjo būti maratoninio išbandymo dalimi, tačiau po lietaus Al Artavijoje numatytai dalyvių bivako vietai atsidūrus po vandeniu organizatoriams teko keisti planus. Vietoje to surengti du įprasti greičio ruožai, o pirmadienį, sausio 3-iąją, įveikę 338 kilometrų ilgio greičio ruožą lenktynininkai pasuko link Al Kasumoje įrengto bivako, kur automobiliais pasirūpins technikai.

Įspūdingu tempu praskriejęs visą pirmadienio greičio ruožą automobilių įskaitoje nepavejamas buvo Sebastienas Loebas su BRX visureigiu.

Greičio netrūko ir „Toyota Hilux“ vairuojančiam Nasserui Al-Attiyah, tačiau nepaisant visų Kataro lenktynininko pastangų, jis nuo devyniskart Pasaulio ralio čempionatą laimėjusio prancūzo vis tiek atsiliko beveik trimis su puse minutės.

V. Žalos antrojo greičio ruožo įveikimo laikas – maždaug 27 minutėmis prastesnis nei lyderio. „Teltonika Racing“ komandos ekipažas bendroje automobilių įskaitoje užima 15-ąją vietą.