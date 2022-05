Vilkyčiuose artėja dviguba šventė: trasos jubiliejus ir Europos autokroso čempionato etapas

Automobilių sporto klubo „Vilkyčiai“ vadovas Kazimieras Gudžiūnas pasidžiaugė, kad šiemet trasai sukanka 35 metai. Įdomu tai, kad visą tą laiką šiam kompleksui ir vadovauja pats jo įkūrėjas. Kazimieras Gudžiūnas primena, kad prieš daugiau nei tris dešimtmečius, 1987-aisiais trasa pradėta formuoti tiesiog buvusio sąvartyno teritorijoje ir nuo tada varžybos joje be pertraukų tęsiasi iki šiol.

Dabar tai yra vienintelis toks automobilių sporto kompleksas Lietuvoje, kuriame galima organizuoti tiek automobilio kroso, tiek ralio kroso varžybas. Ilgametės pastangos ir nuolatinis investavimas į trasą davė vaisių – šiemet jau šeštąjį kartą Vilkyčiai priims Senojo žemyno automobilių kroso čempionato etapą, kuris įvyks birželio 11-12 dienomis.

Per daugiau nei 30 trasos gyvavimo metų infrastruktūra čia pasikeitė neatpažįstamai ir nedidelio miestelio Šilutės rajone – Vilkyčių vardas dabar žinomas visoje Europoje. Vilkyčių trasa pasižymi ne tik puikia ir itin dideles apkrovas atlaikančia danga, bet ir patogiomis sąlygomis tiek varžybų dalyviams, tiek personalui.

Dalyvių parkas įkurtas gamtos apsuptyje, greta Veiviržo upės. Dėl to visai nenuostabu, kad į varžybas Vilkyčiuose komandos atvyksta likus net kelioms dienoms iki pirmųjų formalumų. Svečiams čia suteikiami visi patogumai – nuo elektros įvadų iki dušų bei tualetų.

Tai pat per eilę metų čia pavyko sukurti ir idealias sąlygas varžybų stebėjimui. Iš žiūrovų zonų, nuo šlaito matosi praktiškai visa trasa, o dar daugiau komforto sukuria prieš keletą metų įrengtos specialios tribūnos. Be to, žiūrovų parkingas yra itin talpus, todėl nemažai automobilių sporto aistruolių į savaitgalio varžybas taip pat atvyksta prieš kelias dienas ir apsigyvena kemperiuose, iškylauja bei su nekantrumu laukia lenktynių savaitgalio.

Beje, šiemet Europos automobilių kroso čempionato trečiojo etapo Vilkyčiuose metu vėl numatytas ir žiūrovų patekimas į dalyvių serviso zoną. Galimybė iš arti pamatyti sportinę techniką ir prie jos plušančius mechanikus bus suteikta sekmadienį, vienos iš pertraukų metu.

„Džiaugiamės, kad trasai sukako jau 35 metai, tad norime padaryti dar didesnę šventę. Planuojame ir papildomas atrakcijas. Šeštadienį vyks koncertas, į kurį nemokamai galės patekti visi tiek, kurie yra įsigiję varžybų bilietą. Sekmadienį vyks senovinių automobilių paroda, mažiesiems bus įkurtas batutų parkas.

Be to, sekmadienį danguje įvairiausius piruetus atlikinės lėktuvai, vyks oro akrobatikos pasirodymas. Taigi, šiemet autokroso savaitgalis bus tikrai šventiškas. Kviečiame savo kalendoriuose pasižymėti šią datą ir atvykti į vienintelį tokį lenktynių savaitgalį Lietuvoje“, – sakė ASK „Vilkyčiai“ vadovas Kazimieras Gudžiūnas.

Organizatorių pastangos kiekvienais metais sukurti vis ką nors naujo ar pagerinti esamas sąlygas nėra vieninteliai pokyčiai, kuriuos žiūrovai išvys šiemet Vilkyčiuose. Pamažu keičiasi ir pats Europos automobilių kroso čempionato veidas. Kazimieras Gudžiūnas sako, kad šiais metais čempionate buvo atsisakyta kėbulinių automobilių klasės. Vietoje jos įkurta nauja bagių klasė, papildysianti tris buvusias bagių kategorijas. Tačiau tai nereiškia, kad Vilkyčiuose žiūrovai nebeišvys kėbulinių automobilių klasių. Priešingai – jų bus netgi daugiau.

„Šiemet nebėra „Touring Autocross“ klasės. Tokį sprendimą priėmė FIA, tačiau mums kaip organizatoriams yra palikta teisė rengti papildomų, vadinamųjų „nacionalinių“ klasių važiavimus. Anksčiau pas mus būdavo viena „nacionalinė“ klasė , tačiau dėl to, jog nebebus „Touring Autocross“ klasės, mes nusprendėme daryti dvi klases.

Kaip buvo taip ir liks „nacionalinė“ klasė dalyviams su automobiliais iki dviejų litrų varikliais, o šiemet pirmą kartą darysime ir „Super Cars“ „nacionalinę“ įskaitą. Taigi, žiūrovai tikrai pamatys daug veiksmo, kadangi „nacionalinių“ klasių važiavimai yra vieni laukiamiausių. Juose dažniausiai varžosi latviai ir lietuviai, tad nemažai mūsų šalies automobilių sporto fanų dalyvių sąraše tikrai ras savo favoritą.

Europos automobilių kroso čempionate panaikinus „Touring Autocross“ kėbulinių automobilių klasę buvo pridėta nauja bagių įskaita „Cross Car“. Tai sparčiai populiarėjanti kategorija ir čia tikrai būna apstu veiksmo. Kitos klasės „Junor Buggy“, „Buggy 1600“ ir „Super Buggy“ išlieka“, – sakė Kazimieras Gudžiūnas.

Beje, yra tikimybė, kad šioje, naujai suformuotoje „Cross Car“ klasėje galėtų startuoti ir vienas lietuvis, kuriam dabar reikia išsiaiškinti, ar jo turimas bagis atitinka dabartinius FIA keliamus reikalavimus. Tikslus birželio 11-12 dienomis Vilkyčiuose vyksiančio Europos automobilių kroso čempionato etapo dalyvių sąrašas paaiškės vėliau, tačiau jau dabar žinoma, kad apie startą „Buggy 1600“ įskaitoje galvoja dar mažiausiai keturi mūsų tautiečiai.